СМИ: Санкции против Президента РФ Владимира Путина США пока решили не применять

В Белом доме решили пока не вводить санкции против Президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Уточняется, что такие меры создали бы «технические трудности».

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки Ранее ранее заявила, что США рассматривают любые опции возможных санкций против России, в том числе ограничительные меры против Президента РФ Владимира Путина на случай, если эскалация вокруг Украины не прекратится.

«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», — пояснила корреспондент телеканала.

По словам корреспондента, санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, затрудняют его передвижения и координинацию действий с партнерами.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договоренностей о гарантиях безопасности, переданные Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО. Переговоры России и США прошли в Женеве 10 января, дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения альянса.

Президент России Владимир Путин был проинформирован о результатах обсуждений. Позднее, 21 января, состоялась встреча в Женеве глав внешнеполитических ведомств двух стран. Сергей Лавров заявил о необходимости обнародовать ответ Штатов по гарантиям безопасности.

Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не планируют обнародовать ответ на предложения России по гарантиям безопасности.