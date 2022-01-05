СМИ: Источник опроверг информацию об эвакуации Токаева в Россию

У российских властей нет информации об эвакуации Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Мы не считаем, что ситуация настолько обострена, что потребовала бы столь радикального шага. Наши данные не подтверждают эту информацию», — пояснил собеседник агентства.

Ранее РИА Новости опять-таки со ссылкой на источник рассказало, что Казахстан пока не запрашивал помощи по линии ОДКБ из-за массовых протестов в стране.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Власти пообещали снизить цену на газ, но протесты распространились по всей стране и превратились из экономических в политические.

Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской и Мангистауской областях и городе Алма-Ате. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями. В стране полностью отключен интернет.

Президент Казахстана возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». При этом он анонсировал новый пакет предложений по политическим реформам и заверил, что не собирается покидать столицу страны Нур-Султан.