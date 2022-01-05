Токаев пообещал новый пакет предложений по политическим реформам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал представить новый пакет предложений по политическим реформам в стране и заверил, что не собирается покидать столицу Нур-Султан.

«В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ», — заявил глава Казахстана в своем обращении к нации.

При этом Токаев подчеркнул, что при любом развитии событий он не намерен оставлять столицу страны, назвав своей «конституционной обязанностью» «быть вместе с народом».

Кроме того, Президент Казахстана возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, как сообщало ранее ИА «Татар-информ».

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Правительственная комиссия пообещала снизить цену на газ, но протесты распространились по всей стране.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской и Мангистауской областях и городе Алма-Ате. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями. В стране полностью отключен интернет.