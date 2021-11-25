СМИ: Байден добивается исключения санкций против «Северного потока — 2»

Администрация Президента Соединенных Штатов Джо Байдена пытается добиться исключения из оборонного бюджета страны санкций, затрагивающих газопровод «Северный поток — 2». Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и его подчиненные на прошлой неделе звонили некоторым сенаторам от Демократической партии. Они старались отговорить их от попыток «наложить санкции на немецкие компании, которые были задействованы в строительстве трубопровода».

При этом действия администрации Байдена «вызвали гнев» среди сторонников Республиканской партии в Конгрессе. По их мнению, Белый дом старается подорвать двухпартийный консенсус относительно необходимости санкций против «Северного потока — 2».

Вместе с тем один из собеседником издания объяснил, каким образом администрация аргументирует свою позицию. В частности, в Белом доме заявили, что «важно не оттолкнуть Германию, которая будет жизненно важным союзником при введении ответных мер со стороны [стран] Запада, если Россия снова вторгнется в Украину».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что представитель Госдепа заявил о готовности США противостоять России из-за Украины. Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских войск у украинских границ и предупреждают о возможных последствиях нападения.

Российский трубопровод «Северный поток — 2» полностью готов к запуску. При этом его сертификация в Германии приостановлена на полтора месяца. До этого Президент России Владимир Путин неоднократно называл газопровод чисто коммерческим проектом.