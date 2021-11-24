Немецкая партия назвала санкции США против «Северного потока-2» неприемлемыми

Германская партия «Союз-90/зеленые» считает новые американские санкции против российского газопровода «Северный поток-2» неприемлемыми. Об этом заявил эксперт партии по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур, сообщил ТАСС.

«Именно мы, „зеленые“, которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», — отметил Нурипур.

Он обратил внимание на то, что проект был «ошибочным германским решением, но не американским».

Ожидается, что 24 ноября будет представлен коалиционный договор, а в следующем правительстве ФРГ члены партии Анналена Бербок и Роберт Хабек, как ожидается, возглавят новый МИД и новое министерство экономики и климата соответственно.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что по закону «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года американское внешнеполитическое ведомство предоставило Конгрессу очередной доклад с санкциями против российского проекта «Северный поток-2».

В документе названы два судна и связанная с Россией структура Transadria.

Газопровод тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Против строительства активно выступали США, Украина, Польша и Прибалтийские страны, однако, оно успешно завершилось в сентябре.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «Северный поток-2» - это исключительно коммерческий проект, который выгоден не только России, но и Евросоюзу и его нельзя политизировать.