В «Газпроме» заявили, что газопровод «Северный поток-2» готов к запуску

Российский трубопровод «Северный поток-2» полностью готов к запуску. Об этом заявил на закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Алексей Фиников, передает ТАСС.

«Газопровод „Северный поток-2“ завершен и готов к запуску», — сообщил представитель «Газпрома». И уточнил, что первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторую нитку сейчас готовят к заполнению.

При этом Фиников не стал комментировать процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.

Ранее, еще 14 октября, вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что газопровод полностью достроен, но сроки начала его работы зависят от европейского регулятора.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обращал внимание на то, что точные сроки ввода газопровода «Северный поток-2» пока неизвестны. До этого Президент России Владимир Путин неоднократно называл трубопровод чисто коммерческим проектом.