Процесс сертификации «Северного потока — 2» может приостановиться

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» может приостановиться на полтора месяца. Тем не менее это не должно привести к увеличению сроков его завершения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкий дипломатический источник.

«Это не было плановым решением, оно было принято для того, чтобы скорейшим и наиболее эффективным способом выполнить требования немецкого законодательства», — рассказал он.

Ранее федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) заявило о приостановке сертификации гахопровода, так как по законодательству ФРГ сначала нужно закончить создание дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG. Она возьмет на себя эксплуатацию участка «Северного потока — 2», проходящего по территории страны, также ей должны быть переданы основные активы и кадровые ресурсы.

«Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», — прокомментировали в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

После проверки всех требований Федеральное сетевое агентство сможет возобновить свою экспертизу в оставшийся четырехмесячный период, который установлен законом. Затем агентство представит проект решения, который будет передан в Европейскую комиссию для заключения, что предусматривается законодательством ЕС о внутреннем рынке.