Представитель Госдепа Прайс заявил о готовности США противостоять России из-за Украины

Соединенные Штаты готовы противостоять России из-за ее действий, направленных против Украины. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает РИА Новости.

Дипломат констатировал, что военная деятельность РФ у границ Украины беспокоит Штаты. «<…> мы продемонстрировали, что мы готовы и способны использовать ряд инструментов, чтобы противостоять вредной деятельности России, и мы не будем колебаться, используя эти инструменты по мере надобности и в будущем», — подчеркнул он.

Прайс заверил, что Вашингтон ведет постоянный диалог с Киевом относительно его «оборонных потребностей», но сейчас Госдепартамент не может анонсировать какие-либо связанные с этим шаги.

В ближайшие дни США также проведут консультации с союзниками, включая, судя по всему, и НАТО, по России и Украине, «чтобы ясно дать понять нашу обеспокоенность и сравнить позиции», уточнил представитель Госдепа.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях нападения.

Российские власти не раз называли эти обвинения не соответствующими действительности. При этом Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИДа 18 ноября заявил о необходимости сохранять «известное напряжение» на западном направлении.