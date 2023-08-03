«Шли жечь военкоматы по указке из-за границы»: в МВД РТ рассказали о методах аферистов

Количество попавшихся на уловки мошенников граждан не уменьшается

Фото: © «Татар-информ»

Два миллиарда отдали жители РТ мошенникам за 2023 год

В СМИ едва ли не каждый день трубят о мошенниках, которые звонят под видом сотрудников банков, полиции или «Госуслуг» и выманивают миллионы у доверчивых людей. Тем не менее, количество попавшихся на уловки мошенников граждан не уменьшается, рассказывает заместитель начальника Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по РТ Рамис Газимов.

«Если число таких преступлений, как убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежи, кражи, угоны автомашин и так далее в республике ежегодно снижается, то по кражам с банковских счетов граждан и дистанционным мошенничествам картина обратная. Подобные аферы составляют уже 32% от всех совершенных преступлений в республике», – рассказал Рамис Газимов.

Например, по итогам 2022 года подобные преступления составляли лишь четверть от общего числа преступлений, совершенных в Татарстане, добавил он.

«За шесть месяцев 2023 года совершено 8852 краж с карт и мошенничеств. Необходимо понимать, что большая часть населения республики пользуются средствами связи и электронными платежными системами, а проконтролировать каждую их манипуляцию со счетами и предупредить действия жителей в таких случаях практически невозможно. Не дать себя обмануть можно самым простым способом – прекратить разговор с аферистом, не снимать и не перечислять ему денег», – рассказал Рамис Газимов.

Все чаще телефонные мошенники стали звонить потенциальным жертвам через мессенджеры. Для них такой способ связи дешевле, однако и человеку так проще понять, что звонят ему отнюдь не официальные представители власти или банка.

«Чаще всего для звонков мошенники используют мессенджер WhatsApp*, используя логотипы МВД и государственные гербы на аватарках. В 40% случаев для звонков аферисты используют мессенджеры. Из-за дешевизны колл-центры преступников используют именно их», – рассказал заместитель начальника.

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Заместитель начальника Управления уголовного розыска добавил, что за 7 месяцев 2023 года жители Татарстана сами перевели мошенникам 2 млрд рублей – это около 9-10 млн в день.

Наибольшее число подобного рода мошенничеств зарегистрировано в Москве – более 25 тысяч обманутых человек, далее идет Санкт-Петербург, где обманули более 12 тысяч граждан, а далее – Краснодарский край, где жители поверили мошенникам почти 9 тысяч раз.

При этом, по раскрытию подобных преступлений Татарстан уступает только Москве и Московской области.

«Задачей МВД является установление и задержание подозреваемых независимо от того, в каком регионе России они находятся. В 2023 году в Татарстане удалось раскрыть на 8,4% больше краж и мошенничеств в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, чем за аналогичный период прошлого года. Всего раскрыто 1763 таких преступления, тогда как в прошлом году – 1627. В суд направлены дела в отношении 1016 лиц, задержанных за подобные аферы», – заявил Рамис Газимов.

Рамис Газимов: «За шесть месяцев 2023 года совершено 8852 краж с карт и мошенничеств» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

40 процентов всех звонков совершаются от имени сотрудников служб безопасности банков, ФСБ и полиции

Способы выманивания денег, которые используют мошенники, в полиции разделяют на три основных пункта.

40 процентов всех звонков совершаются от имени якобы сотрудников служб безопасности банков, ФСБ и полиции. И если раньше люди сами сообщая свои конфиденциальные данные оставались без сбережений и с кучей кредитов, то теперь еще и остаются без крыши надо головой, говорит Газимов.

Наглядный пример: 5 июля 60-летний технический директор частной компании из Казани, которая занимается системой защиты, охраной и сигнализациями, повелся на стандартные уловки аферистов. В течение трех часов он общался с мошенниками, успел за это время взять несколько кредитов и перевести на их счета вместе со своими собственными средствами.

В полиции подчеркивают, что жертвами мошенников могут стать люди любого возраста и образования. Ежедневно в полицию поступают десятки заявлений от потерпевших. Только за июль зафиксировано 39 мошенничеств, по каждому из которых ущерб превышает 1 миллион рублей. Среди пострадавших 15 казанцев, 9 челнинцев и еще 15 жителей районов республики.

Все чаще телефонные мошенники стали звонить потенциальным жертвам через мессенджеры Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сначала воруют деньги, а затем заставляют поджигать военкоматы

«Стоит отметить, что в последнее время наблюдается такая тенденция: если раньше преступники, получив деньги, уходили со связи, то сейчас они продолжают манипулировать потерпевшими, заставляя под разными предлогами совершать противоправные действия. Кому-то обещают помочь с возвратом средств ради еще большей наживы, кому-то угрожают, что навредят жизни и здоровью их близких. Часто все действия сопровождаются контролем по видеосвязи», – отметил он.

Напомним, что первые подобные случаи произошли в 2022 году в Москве. Тогда, под давлением телефонных аферистов, пенсионерка подожгла автомобиль, а мужчина набросился на женщину, которая гуляла с младенцем. Выяснилось, что в это время он вел разговор по видеозвонку с мошенниками. Преступники внушили ему, что женщина – мошенница, и именно по ее вине несколькими днями ранее он потерял крупную сумму денег.

На днях в стране произошло несколько случаев поджогов военкоматов. В Татарстане таких случаев было четыре – три в Казани и один в Нижнекамске. Начальник Управления уголовного розыска рассказал, что все они совершались под руководством аферистов.

Напомним, в последнее время в Казани дважды пытались поджечь здания военкоматов, в третьем случае бутылка с коктейлем Молотова попала в служебную машину возле военкомата. Такое же преступление было совершено в Нижнекамске.

Как стало известно агентству, одной из поджигательниц ранее позвонил мошенник, который представился сотрудником ФСБ и убедил, что неизвестный оформил кредит на ее имя. Для того, чтобы поймать якобы злоумышленника, женщина должна была оформить кредит, а деньги отправить на резервный счет. В результате женщина взяла в кредит более двух миллионов рублей и перечислила аферистам. Позднее телефонный аферист снова позвонил ей и сообщил о том, что знает, где живет ее дочь, и, если она не хочет, чтобы ее убили, нужно поджечь военкомат. В результате женщина купила бензин и попыталась поджечь здание военкомата.

Факт того, что люди действуют по указанию мошенников, не освобождает их от уголовной ответственности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Единственное решение – прекращать разговор»

«Были примеры, когда потерпевших использовали в качестве курьеров и направляли их к новым потерпевшим, чтобы забрать деньги. Мошенники им говорили, что таким образом вернут им похищенные средства. Те же самые поджоги, это следствие того, что граждане изначально доверились преступникам, которые продолжили манипулировать их действиями, подталкивая на совершение тяжких преступлений», – говорит сотрудник МВД РТ.

Газимов отмечает, что факт того, что люди действуют по указанию мошенников, не освобождает их от уголовной ответственности.

«Граждане должны понимать, что в таких случаях первое и единственное решение – прекращать разговор независимо от того, кем представляются незнакомцы и откуда звонят. Сразу же обращайтесь в полицию», – подчеркнул он.