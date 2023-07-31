В Казани второй раз за неделю попытались поджечь здание военкомата

Второй раз за неделю в Казани попытались поджечь военкомат.

Как стало известно «Татар-информу», в районе половины четвертого вечера сотрудники Татвоенкомата позвонили в дежурную часть полиции и сообщили о случившемся. По данным агентства, к зданию военкомата подошла темноволосая девушка и бросила бутылку с зажигательной смесью, которая не загорелась. После этого девушка сбежала с места происшествия.

В настоящее время ее разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани задержали пенсионерку, которая пыталась поджечь военкомат. Как оказалось, несколько дней назад женщине позвонил аферист, представился сотрудником ФСБ и убедил, что неизвестный оформил кредит на ее имя. Он объяснил – чтобы поймать мошенника, она должна оформить на себя кредит, а деньги перечислить на резервный счет.

Женщина в 5 банках взяла в кредит более двух миллионов рублей и перечислила аферистам. А спустя несколько дней злоумышленник снова позвонил ей и сказал, что знает, где живет ее дочь, и если она не хочет чтобы ее убили, нужно поджечь военкомат. Женщина купила на заправке бензин и, общаясь по видеозвонку со злоумышленником, пошла поджигать здание.