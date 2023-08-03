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Происшествия 3 августа 2023 11:35

Треть от общего числа преступлений в Татарстане — дистанционные мошенничества

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Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Кражи со счетов и банковских карт, а также «дистанционные» мошенничества составляют треть от всех зарегистрированных преступлений в республике. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Раскрытие и профилактика бытовых и дистанционных мошенничеств. Новые виды мошенничества» рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по РТ Рамис Газимов.

«Если число таких преступлений, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, кража, угон автомашин и так далее в республике ежегодно снижается, то по кражам с банковских счетов граждан и «дистанционным» мошенничествам совсем обратная картина, они составляют уже 32% от всех совершенных преступлений в республике», – рассказал Рамис Газимов.

К примеру, по итогам 2022 года такие преступления составили четверть от общего числа преступлений в Татарстане, добавил он.

#МВД по РТ #телефонный мошенник #дистанционные мошенничества
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