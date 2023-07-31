Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани задержали пенсионерку, которая пыталась поджечь военкомат
Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что пенсионерка в Казани попыталась поджечь здание военкомата.
Как стало известно агентству, несколько дней назад ей позвонил аферист, представился сотрудником ФСБ и убедил, что неизвестный оформил кредит на ее имя.
Он объяснил – чтобы поймать мошенника, она должна оформить на себя кредит, а деньги перечислить на резервный счет.
Женщина в 5 банках взяла в кредит более двух миллионов рублей и перечислила аферистам. А спустя несколько дней злоумышленник снова позвонил ей и сказал, что знает, где живет ее дочь, и если она не хочет чтобы ее убили, нужно поджечь военкомат.
Женщина купила на заправке бензин и, общаясь по видеозвонку со злоумышленником, пошла поджигать здание.
По данному факту возбуждено дело о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа