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Руc Тат
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Происшествия 3 августа 2023 12:52

Сорок процентов звонков от мошенников поступают через мессенджеры

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Телефонные мошенники все чаще стали звонить через мессенджеры. Количество таких звонков – 40 процентов от общего количества. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Раскрытие и профилактика бытовых и дистанционных мошенничеств. Новые виды мошенничества» рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по РТ Рамис Газимов.

«Чаще всего для звонков мошенники используют мессенджер WhatsApp*, при этом, они используют логотипы МВД и государственные гербы. Интернет-звонки составляют 40 процентов от всех звонков от мошенников. Такой способ связи намного дешевле, поэтому колл-центры преступников используют именно их», – рассказал заместитель начальника.

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

#мвд рт #телефонный мошенник #дистанционные мошенничества
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