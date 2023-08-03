Сорок процентов звонков от мошенников поступают через мессенджеры

Телефонные мошенники все чаще стали звонить через мессенджеры. Количество таких звонков – 40 процентов от общего количества. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Раскрытие и профилактика бытовых и дистанционных мошенничеств. Новые виды мошенничества» рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по РТ Рамис Газимов.

«Чаще всего для звонков мошенники используют мессенджер WhatsApp*, при этом, они используют логотипы МВД и государственные гербы. Интернет-звонки составляют 40 процентов от всех звонков от мошенников. Такой способ связи намного дешевле, поэтому колл-центры преступников используют именно их», – рассказал заместитель начальника.

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