С начала года мошенники похитили у татарстанцев два миллиарда рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С начала года дистанционные мошенники похитили у татарстанцев два миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Раскрытие и профилактика бытовых и дистанционных мошенничеств. Новые виды мошенничества» рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по РТ Рамис Газимов.

«За шесть месяцев 2023 года совершено 8852 кражи с карт и мошенничеств. Необходимо понимать, что большая часть населения республики пользуются средствами связи и электронными платежными системами, а проконтролировать каждое движение и предупредить действия жителей в таких случаях практически невозможно. Не дать себя обмануть можно самым простым способом – прекратить разговор, не снимая и не перечисляя денег», – рассказал заместитель начальника.

Заместитель начальника Управления уголовного розыска добавил, что за 7 месяцев жители Татарстана сами перевели мошенникам 2 млрд рублей – это около 9-10 млн в день.

Больше всего совершение подобного рода мошенничеств зарегистрировано в Москве – более 25 тысяч, далее идет Санкт-Петербург, где обманули более 12 тысяч человек, а далее Краснодарский край, где жители поверили мошенникам почти 9 тысяч раз.