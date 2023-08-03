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С начала года мошенники похитили у татарстанцев два миллиарда рублей
С начала года дистанционные мошенники похитили у татарстанцев два миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Раскрытие и профилактика бытовых и дистанционных мошенничеств. Новые виды мошенничества» рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по РТ Рамис Газимов.
«За шесть месяцев 2023 года совершено 8852 кражи с карт и мошенничеств. Необходимо понимать, что большая часть населения республики пользуются средствами связи и электронными платежными системами, а проконтролировать каждое движение и предупредить действия жителей в таких случаях практически невозможно. Не дать себя обмануть можно самым простым способом – прекратить разговор, не снимая и не перечисляя денег», – рассказал заместитель начальника.
Заместитель начальника Управления уголовного розыска добавил, что за 7 месяцев жители Татарстана сами перевели мошенникам 2 млрд рублей – это около 9-10 млн в день.
Больше всего совершение подобного рода мошенничеств зарегистрировано в Москве – более 25 тысяч, далее идет Санкт-Петербург, где обманули более 12 тысяч человек, а далее Краснодарский край, где жители поверили мошенникам почти 9 тысяч раз.
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