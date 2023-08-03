Татарстан занимает первое место в ПФО по количеству раскрытых краж и мошенничеств

Татарстан продолжает оставаться на первом месте по числу раскрытых краж и мошенничеств в Приволжском федеральном округе. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Раскрытие и профилактика бытовых и дистанционных мошенничеств. Новые виды мошенничества» рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по РТ Рамис Газимов.

«По числу раскрытых краж и мошенничеств Татарстан продолжает занимать первое место по Приволжскому федеральному округу и четвертое место по России. Больше только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что Татарстан находится на втором месте по числу раскрытых преступлений в сфере дистанционного мошенничества. Больше таких дел раскрыто в Москве, там их число составляет 1105», – рассказал заместитель начальника.

Кроме того, за полгода республиканские полицейские 371 раз выезжали в командировки для того, чтобы поймать мошенников, которые обманывают татарстанцев. Таким образом правоохранителям удалось задержать 175 жителей других регионов России.