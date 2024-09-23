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Школу Загитовой в Казани построят на месте стадиона «Водник»
Школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой предполагается возвести на месте футбольного стадиона «Водник». Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Под строительство крытого ледового дворца с искусственным льдом имени Алины Загитовой отведен участок площадью 15 290 кв. метров. Объект будет располагаться по адресу: ул. Портовая, д. 2.
Территория, где появится школа, ограничена улицами Девятаева и Портовая, насыпью железной дороги и жилыми домами. Помимо стадиона «Водник», сейчас на ней находятся теннисная и баскетбольные площадки. Вокруг всех трех этих спортивных объектов проходят беговые дорожки.
В экспертизе отмечается, что на участке отсутствуют объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Кроме того, он находится вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.
В июне 2023 года у Алины Загитовой состоялась встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой они обсудили реализацию проекта школы фигурного катания. В декабре она рассказала о намерении заняться тренерской карьерой. Министр спорта РТ Владимир Леонов пояснил, что школу Загитовой предполагается построить в районе Речного порта Казани.
Изначально Леонов анонсировал открытие школы уже в этом году. Позднее речь шла уже только о начале строительства летом 2024-го. Недавно он заверил, что инвестор для школы Загитовой в Казани найдется к концу года.
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