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В Минспорта Татарстана рассказали, где будет находиться школа Загитовой
Министерство спорта Татарстана и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова все время поддерживают контакты по вопросу открытия ее школы в Казани. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Леонов.
«Мы с Алиной Загитовой на связи, у нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани, точка роста, так скажем, города», — приводит слова министра ТАСС.
Леонов уточнил, что на данный момент полностью сформировано техническое задание, «проектный институт работает над финализацией проектных решений». Министр предположил, что проект будет готов в январе-феврале будущего года, после чего будет определена его стоимость.
«В планах начать весной стройку, в течение года завершить, чтобы, как мы говорили, к осени проект запустить», — рассказал Леонов.
В июне олимпийская чемпионка встретилась с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Во время встречи они обсудили реализацию проекта в республике. Позже, в сентябре, министр спорта анонсировал открытие школы фигурного катания Алины Загитовой в Татарстане уже в 2024 году.
Ранее глава Минспорта Татарстана рассказал о реализуемых с Алиной Загитовой проектах.
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