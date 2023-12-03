В Минспорта Татарстана рассказали, где будет находиться школа Загитовой

Министерство спорта Татарстана и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова все время поддерживают контакты по вопросу открытия ее школы в Казани. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Леонов.

«Мы с Алиной Загитовой на связи, у нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани, точка роста, так скажем, города», — приводит слова министра ТАСС.

Леонов уточнил, что на данный момент полностью сформировано техническое задание, «проектный институт работает над финализацией проектных решений». Министр предположил, что проект будет готов в январе-феврале будущего года, после чего будет определена его стоимость.

«В планах начать весной стройку, в течение года завершить, чтобы, как мы говорили, к осени проект запустить», — рассказал Леонов.

В июне олимпийская чемпионка встретилась с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Во время встречи они обсудили реализацию проекта в республике. Позже, в сентябре, министр спорта анонсировал открытие школы фигурного катания Алины Загитовой в Татарстане уже в 2024 году.

Ранее глава Минспорта Татарстана рассказал о реализуемых с Алиной Загитовой проектах.