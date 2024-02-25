Леонов: Строительство школы Загитовой в Казани начнется этим летом

Летом 2024 года в Казани планируют начать строительство школы по фигурному катанию олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Об этом со ссылкой на министра спорта Татарстана Владимира Леонова сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос обсуждается практически еженедельно.

«Сейчас доделываем техническое задание и уходим в проект. Локальные проектные институты у нас работают быстро. Надеюсь, что в этом году уже начнем реализацию. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования», — рассказал Леонов о подготовке.

Он отметил, что строительство в Татарстане тоже проводится оперативно. Поэтому после получения проекта и принятия финального финансового времени станут известны примерные сроки, в которые будет сдан объект.

Школа, напомним, расположится по ул.Портовой в Казани. Как стало известно ранее, фигуристка планирует и сама заниматься тренировками воспитанников.