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Минниханов и Загитова обсудили проект возможной школы фигурного катания в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта России Алиной Загитовой. На встрече обсуждался проект возможной школы фигурного катания Алины Загитовой в республике. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
«Вы пример для нашей молодежи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ, мы готовы распространить его и на другие виды спорта», – подчеркнул Минниханов.
Загитова планирует в ближайшее время приехать в Казань с готовым предложением по спортивной школе.
Во время беседы Раис РТ отметил важность использования навыков фигуристки для популяризации спорта среди молодежи в республике.
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