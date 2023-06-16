Минниханов и Загитова обсудили проект возможной школы фигурного катания в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта России Алиной Загитовой. На встрече обсуждался проект возможной школы фигурного катания Алины Загитовой в республике. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Вы пример для нашей молодежи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ, мы готовы распространить его и на другие виды спорта», – подчеркнул Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Загитова планирует в ближайшее время приехать в Казань с готовым предложением по спортивной школе.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Во время беседы Раис РТ отметил важность использования навыков фигуристки для популяризации спорта среди молодежи в республике.