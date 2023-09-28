Леонов: Школа Загитовой откроется в 2024 году

Министр спорта РТ Владимир Леонов анонсировал открытие школы фигурного катания Олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Татарстане уже в следующем 2024 году, передает ТАСС.

«Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать. Планируем, что откроем ее на базе дворца спорта, который у нас сейчас существует», — рассказал Леонов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как прошла встреча Раиса РТ и Олимпийской чемпионки, где обсуждался проект возможной школы фигурного катания Алины Загитовой в республике.