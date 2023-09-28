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Леонов: Школа Загитовой откроется в 2024 году
Министр спорта РТ Владимир Леонов анонсировал открытие школы фигурного катания Олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Татарстане уже в следующем 2024 году, передает ТАСС.
«Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать. Планируем, что откроем ее на базе дворца спорта, который у нас сейчас существует», — рассказал Леонов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, как прошла встреча Раиса РТ и Олимпийской чемпионки, где обсуждался проект возможной школы фигурного катания Алины Загитовой в республике.
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