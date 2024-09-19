Леонов: Инвестор для школы Загитовой в Казани найдется к концу года

Алина Загитова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Инвестора для школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой предполагается найти до конца текущего года. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, сообщает РИА Новости.

«Мы полностью сформировали окончательный проект, он недешевый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги. Нам надо понять окончательную стоимость проекта и дальше принимать решения, кто с нами идет, чьи эти инвестиции, чьи эти деньги. Уверен, к концу года мы эти вопросы решим», — заметил глава Минспорта РТ.

«Речь идет о сотнях миллионов рублей. Все-таки это будет не типовое здание, будет уникальный проект», — уточнил Леонов. Изначально он анонсировал открытие школы уже в этом году. Позднее речь шла уже только о начале строительства летом 2024-го.

В июне 2023-го у Алины Загитовой состоялась встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой они обсудили реализацию проекта школы фигурного катания. Позднее, в декабре, она рассказала о намерении заняться тренерской карьерой. Владимир Леонов пояснил, что школу Загитовой предполагается построить в районе Речного порта Казани.

Фото на анонсе: minsport.tatarstan.ru