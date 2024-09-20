Сотни миллионов рублей: кто оплатит школу «Татарской принцессы» Алины Загитовой в Казани

В Казани хотят открыть школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Школа Алины Загитовой будет не для галочки

Инвестора для школы фигурного катания Алины Загитовой планируется найти до конца 2024 года, заявил в беседе с РИА Новости глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов. Имя олимпийской чемпионки давно стало для республики элементом имиджа. Даже несмотря на то, что родилась она в Ижевске.

Поэтому для галочки подобную школу открывать в Татарстане, как говорится, не комильфо. В республике, очевидно, собираются потратиться всерьез. Осталось только понять – а где взять деньги?

«Мы полностью сформировали окончательный проект, он недешевый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги. Нам надо понять окончательную стоимость проекта и дальше принимать решения, кто с нами идет, чьи эти инвестиции, чьи эти деньги. Уверен, к концу года мы эти вопросы решим», — заверил Леонов.

Владимир Леонов: «Мы полностью сформировали окончательный проект, он недешевый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что речь пойдет о сотнях миллионов рублей, поскольку планируется создать уникальный проект, а не типовую школу в типовом здании. Впрочем, заявления Леонов делает не в первый раз. Ранее он говорил, что в 2024 году школу уже построят. А позднее речь шла уже только о начале строительства летом 2024-го. Как видим, строительство не началось, ищут инвестора.

По некоторым данным, речь идет о сумме в 500-700 млн рублей. Итоговая цифра будет зависеть от того, будут ли предусмотрены на объекте трибуны и будут ли там проводиться соревнования. Или же речь идет исключительно о тренировочном центре.

Минниханов дал добро

В любом случае сомневаться в реализации проекта в целом не приходится. Потому что добро дал лично Раис Татарстана Рустам Минниханов. Еще прошлым летом в июне 2023 года Загитова обсудила реализацию проекта лично с татарстанским лидером.

«Вы пример для нашей молодежи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ, мы готовы распространить его и на другие виды спорта», – говорил Минниханов на встрече.

Еще прошлым летом в июне 2023 года Загитова обсудила реализацию проекта лично с татарстанским лидером Фото: пресс-служба Раиса РТ

А под конец 2023 года все тот же Леонов озвучил предварительную локацию будущей школы.

«Мы с Алиной Загитовой на связи, у нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани, точка роста, так скажем, города», — говорил министр спорта.

Леонов пояснял, что на данный момент полностью сформировано техническое задание, «проектный институт работает над финализацией проектных решений». Министр предположил, что проект будет готов в январе-феврале 2024 года, после чего будет определена его стоимость.

«В планах начать весной стройку, в течение года завершить, чтобы, как мы говорили, к осени проект запустить», — рассказал Леонов.

Со сроками он «немного» поторопился, но сейчас куда больше волнует другой вопрос. Кто в Татарстане может «потянуть» те самые «сотни миллионов» на школу Алины Загитовой? Что кому-то «придется» потянуть такие расходы, сомнений не вызывает.

«Татнефть», «Сибур» или СИНХ?

Основные варианты, на самом деле, лежат на поверхности. Это – «Татнефть», «Сибур» и «Связьинвестнефтехим» (СИНХ). Эти компании и без Загитовой оплачивают счета спорта высших достижений в Татарстане.

«Татнефть» владеет «Ак Барсом» и занимается практически всем хоккеем в республике, за исключением хоккейного «Нефтехимика», который содержит «Нижнекамскнефтехим». Объективно нефтяники смогли за долгое время сделать «Ак Барс» настоящим топ-клубом не только российского, но и европейского хоккея. Только на зарплаты игрокам «Ак Барса» «Татнефть» тратит по 900 млн рублей каждый сезон. Постройка школы Алины Загитовой обошлась бы дешевле.

«Сибур» получил футбольный «Рубин» в наследство от «ТАИФа» и, похоже, сумел наладить финансовый порядок в клубе, с чем долгие годы были большие проблемы. В Казани до сих пор вспоминают безумные траты на футболистов в «испанский период», когда под Хави Грасию тратили по 50 млн евро за одно трансферное окно. А потом экономили каждую копейку при следующих тренерах. Сейчас «Рубин» развивается вроде как системно, без шараханий из одной крайности в другую. Кто-то скажет, что «Рубин» в отличие от «Ак Барса» середняк. Но надо помнить, что футбол в принципе в разы дороже хоккея.

Алина Загитова – признанный мировой бренд в фигурном катании Фото: © Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Наконец, СИНХ так же активно занимался спортом в Татарстане. Какое-то время эта структура содержала тот же «Рубин». На период их правления пришлась первая отставка Курбана Бердыева из казанского клуба, приглашение Рината Билялетдинова и этап экономии каждой копейки после сытых лет туркменского специалиста в столице Татарстана вкупе с двумя чемпионствами и исторической победой над «Барселоной» на «Камп Ноу».

Эту тройку мы причисляем к «фаворитам» за обладание школой Загитовой. Но есть и другие варианты, хоть и менее реалистичные. Это «Ак Барс» Банк, который спонсирует в Казани хоккей с мячом, женский волейбол и баскетбол. А также «Газпром», которые оплачивает счета волейбольного «Зенита». Вот, собственно, и все варианты.

Понятно, что подобный проект прибыль инвестору не принесет. Но имиджевые и PR-дивиденды переоценить невозможно. Алина Загитова – признанный мировой бренд в фигурном катании. Комментировать что-то дополнительно – излишне. Посмотрим, кто из наших фаворитов в Татарстане первым это поймет.

Алина Загитова прошла этап «увлечений»

Алина Загитова взрослеет. Завершив свою короткую, но сногсшибательную спортивную карьеру, девушка попробовала себя в тележурналистике, каталась на чужих шоу, попробовала себя в боксе, вокале и так далее. В итоге 22-летняя девушка поняла, что надо двигаться дальше по линии «фигурки».

29 августа в Казани прошла премьера ее собственного шоу «Хранители времени». Показ был приурочен ко Дню Республики Татарстан, выступление посетил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов посетил ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой «Хранители времени» Фото: rais.tatarstan.ru

Представление посвящено истории России и Татарстана, уникальным традициям и культуре. Артисты выступали в том числе в татарских национальных костюмах. Действие сопровождалось мультимедийными и световыми инсталляциями.

После завершения шоу Рустам Минниханов встретился с Алиной Загитовой и дал представлению высокую оценку. «Масштабно и очень креативно!» — оценил действо Раис Татарстана.

Дебютировав в роли продюсера, Загитова действительно «показала товар лицом». На волне своего успеха она предложила показать шоу и в рамках саммита БРИКС. Однако это политическое событие слишком эпохально для локального ледового шоу. Да и вопросы безопасности в наше непростое время никто не отменял.

«Алина молодец, сделала достойный контент, тут была мысль и идея. Была идея использовать шоу на саммите БРИКС, но в силу ограниченности временем, регламентом мероприятия и структурой безопасности это невозможно», — констатировал глава Минспорта Татарстана Леонов.

Алине стоит сфокусироваться на Татарстане, а то и вовсе переехать в Казань. Возможно, под такое решение и поиски инвестора для ее школы пошли бы бодрее Фото: © Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Нужно ли Загитовой переехать в Казань?

Алина Загитова ищет варианты и на федеральном уровне. Так, олимпийская чемпионка подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на получение гранта в размере около 75 млн рублей для создания нового ледового шоу «Алые паруса», премьера которого должна состоятся в 2025 году в Санкт-Петербурге.

«Проект «Ледовое шоу «Алые паруса» – фестиваль культуры и искусства, который позволит новому поколению познакомиться с классикой русской литературы в современном формате, вдохновиться вечными ценностями, и поддержать молодые таланты. В 2025 году мы отмечаем 145-летний юбилей Александра Грина, талантливого писателя, чье творчество продолжает вдохновлять нас и сегодня», – отмечается в обосновании проекта.

Помимо этого, задачами шоу обозначено повышение интереса к русской культуре, литературе и русскому языку.

«Не клади все яйца в одну корзину», – данную мудрость никто не отменял. Как и ту, в которой говорится о погоне за двумя зайцами. Как известно, на федеральном уровне фигурнокатательная «поляна» занята двумя мощными игроками – Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко. Тягаться с такими мастодонтами по опыту и политическому весу Загитова объективно не сможет. Возможно, Алине стоит сфокусироваться на Татарстане, а то и вовсе переехать в Казань. Возможно, под такое решение и поиски инвестора для ее школы пошли бы бодрее.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru