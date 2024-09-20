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Сотни миллионов рублей: кто оплатит школу «Татарской принцессы» Алины Загитовой в Казани
Школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которую хотят открыть в Казани, обойдется в сотни миллионов рублей. Об этом заявил министр спорта республики Владимир Леонов. Где найдут инвесторов и какие еще проекты пробивает «Татарская принцесса» – в материале «Татар-информа».
Школа Алины Загитовой будет не для галочки
Инвестора для школы фигурного катания Алины Загитовой планируется найти до конца 2024 года, заявил в беседе с РИА Новости глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов. Имя олимпийской чемпионки давно стало для республики элементом имиджа. Даже несмотря на то, что родилась она в Ижевске.
Поэтому для галочки подобную школу открывать в Татарстане, как говорится, не комильфо. В республике, очевидно, собираются потратиться всерьез. Осталось только понять – а где взять деньги?
«Мы полностью сформировали окончательный проект, он недешевый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги. Нам надо понять окончательную стоимость проекта и дальше принимать решения, кто с нами идет, чьи эти инвестиции, чьи эти деньги. Уверен, к концу года мы эти вопросы решим», — заверил Леонов.
Он подчеркнул, что речь пойдет о сотнях миллионов рублей, поскольку планируется создать уникальный проект, а не типовую школу в типовом здании. Впрочем, заявления Леонов делает не в первый раз. Ранее он говорил, что в 2024 году школу уже построят. А позднее речь шла уже только о начале строительства летом 2024-го. Как видим, строительство не началось, ищут инвестора.
По некоторым данным, речь идет о сумме в 500-700 млн рублей. Итоговая цифра будет зависеть от того, будут ли предусмотрены на объекте трибуны и будут ли там проводиться соревнования. Или же речь идет исключительно о тренировочном центре.
Минниханов дал добро
В любом случае сомневаться в реализации проекта в целом не приходится. Потому что добро дал лично Раис Татарстана Рустам Минниханов. Еще прошлым летом в июне 2023 года Загитова обсудила реализацию проекта лично с татарстанским лидером.
«Вы пример для нашей молодежи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ, мы готовы распространить его и на другие виды спорта», – говорил Минниханов на встрече.
А под конец 2023 года все тот же Леонов озвучил предварительную локацию будущей школы.
«Мы с Алиной Загитовой на связи, у нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани, точка роста, так скажем, города», — говорил министр спорта.
Леонов пояснял, что на данный момент полностью сформировано техническое задание, «проектный институт работает над финализацией проектных решений». Министр предположил, что проект будет готов в январе-феврале 2024 года, после чего будет определена его стоимость.
«В планах начать весной стройку, в течение года завершить, чтобы, как мы говорили, к осени проект запустить», — рассказал Леонов.
Со сроками он «немного» поторопился, но сейчас куда больше волнует другой вопрос. Кто в Татарстане может «потянуть» те самые «сотни миллионов» на школу Алины Загитовой? Что кому-то «придется» потянуть такие расходы, сомнений не вызывает.
«Татнефть», «Сибур» или СИНХ?
Основные варианты, на самом деле, лежат на поверхности. Это – «Татнефть», «Сибур» и «Связьинвестнефтехим» (СИНХ). Эти компании и без Загитовой оплачивают счета спорта высших достижений в Татарстане.
«Татнефть» владеет «Ак Барсом» и занимается практически всем хоккеем в республике, за исключением хоккейного «Нефтехимика», который содержит «Нижнекамскнефтехим». Объективно нефтяники смогли за долгое время сделать «Ак Барс» настоящим топ-клубом не только российского, но и европейского хоккея. Только на зарплаты игрокам «Ак Барса» «Татнефть» тратит по 900 млн рублей каждый сезон. Постройка школы Алины Загитовой обошлась бы дешевле.
«Сибур» получил футбольный «Рубин» в наследство от «ТАИФа» и, похоже, сумел наладить финансовый порядок в клубе, с чем долгие годы были большие проблемы. В Казани до сих пор вспоминают безумные траты на футболистов в «испанский период», когда под Хави Грасию тратили по 50 млн евро за одно трансферное окно. А потом экономили каждую копейку при следующих тренерах. Сейчас «Рубин» развивается вроде как системно, без шараханий из одной крайности в другую. Кто-то скажет, что «Рубин» в отличие от «Ак Барса» середняк. Но надо помнить, что футбол в принципе в разы дороже хоккея.
Наконец, СИНХ так же активно занимался спортом в Татарстане. Какое-то время эта структура содержала тот же «Рубин». На период их правления пришлась первая отставка Курбана Бердыева из казанского клуба, приглашение Рината Билялетдинова и этап экономии каждой копейки после сытых лет туркменского специалиста в столице Татарстана вкупе с двумя чемпионствами и исторической победой над «Барселоной» на «Камп Ноу».
Эту тройку мы причисляем к «фаворитам» за обладание школой Загитовой. Но есть и другие варианты, хоть и менее реалистичные. Это «Ак Барс» Банк, который спонсирует в Казани хоккей с мячом, женский волейбол и баскетбол. А также «Газпром», которые оплачивает счета волейбольного «Зенита». Вот, собственно, и все варианты.
Понятно, что подобный проект прибыль инвестору не принесет. Но имиджевые и PR-дивиденды переоценить невозможно. Алина Загитова – признанный мировой бренд в фигурном катании. Комментировать что-то дополнительно – излишне. Посмотрим, кто из наших фаворитов в Татарстане первым это поймет.
Алина Загитова прошла этап «увлечений»
Алина Загитова взрослеет. Завершив свою короткую, но сногсшибательную спортивную карьеру, девушка попробовала себя в тележурналистике, каталась на чужих шоу, попробовала себя в боксе, вокале и так далее. В итоге 22-летняя девушка поняла, что надо двигаться дальше по линии «фигурки».
29 августа в Казани прошла премьера ее собственного шоу «Хранители времени». Показ был приурочен ко Дню Республики Татарстан, выступление посетил Рустам Минниханов.
Представление посвящено истории России и Татарстана, уникальным традициям и культуре. Артисты выступали в том числе в татарских национальных костюмах. Действие сопровождалось мультимедийными и световыми инсталляциями.
После завершения шоу Рустам Минниханов встретился с Алиной Загитовой и дал представлению высокую оценку. «Масштабно и очень креативно!» — оценил действо Раис Татарстана.
Дебютировав в роли продюсера, Загитова действительно «показала товар лицом». На волне своего успеха она предложила показать шоу и в рамках саммита БРИКС. Однако это политическое событие слишком эпохально для локального ледового шоу. Да и вопросы безопасности в наше непростое время никто не отменял.
«Алина молодец, сделала достойный контент, тут была мысль и идея. Была идея использовать шоу на саммите БРИКС, но в силу ограниченности временем, регламентом мероприятия и структурой безопасности это невозможно», — констатировал глава Минспорта Татарстана Леонов.
Нужно ли Загитовой переехать в Казань?
Алина Загитова ищет варианты и на федеральном уровне. Так, олимпийская чемпионка подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на получение гранта в размере около 75 млн рублей для создания нового ледового шоу «Алые паруса», премьера которого должна состоятся в 2025 году в Санкт-Петербурге.
«Проект «Ледовое шоу «Алые паруса» – фестиваль культуры и искусства, который позволит новому поколению познакомиться с классикой русской литературы в современном формате, вдохновиться вечными ценностями, и поддержать молодые таланты. В 2025 году мы отмечаем 145-летний юбилей Александра Грина, талантливого писателя, чье творчество продолжает вдохновлять нас и сегодня», – отмечается в обосновании проекта.
Помимо этого, задачами шоу обозначено повышение интереса к русской культуре, литературе и русскому языку.
«Не клади все яйца в одну корзину», – данную мудрость никто не отменял. Как и ту, в которой говорится о погоне за двумя зайцами. Как известно, на федеральном уровне фигурнокатательная «поляна» занята двумя мощными игроками – Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко. Тягаться с такими мастодонтами по опыту и политическому весу Загитова объективно не сможет. Возможно, Алине стоит сфокусироваться на Татарстане, а то и вовсе переехать в Казань. Возможно, под такое решение и поиски инвестора для ее школы пошли бы бодрее.
Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru
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