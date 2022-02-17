Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Трусова вторая, Валиева четвертая

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победителем произвольной программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, она стала олимпийской чемпионкой Пекина в личном зачете. Она безошибочно откатала все элементы и получила в итоге 255,95 балла.

Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Фигуристки из России не смогли занять три первых места по итогам прокатов. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова. Она без падений завершила свою сложнейшую программу с пятью четверными прыжками. Трусова впервые в истории фигурного катания исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе. Суммарная оценка составила — 251,73.

Бронза у японки Каори Сакамото. Камила Валиева заняла четвертое место, она допустила несколько ошибок в своей программе. Напомним, что уроженка Казани является олимпийской чемпионкой Олимпиады Пекина в командном зачете.

Олимпиада в Пекине. Женское одиночное катание. Итоговые баллы по сумме произвольной и короткой программ

1. Анна Щербакова (Россия) – 255,95

2. Александра Трусова (Россия) – 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) – 233,13

4. Камила Валиева (Россия) – 224,09

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 214,44

6. Ю Ен (Южная Корея) – 213,09

7. Алиса Лью (США) – 208,95

8. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 202,63

9. Луна Хендрикс (Бельгия) – 206,79

10. Мэрайя Белл (США) – 202,30

Напомним, что накануне на улицах Казани появились почти 30 плакатов со словами поддержки в адрес Валиевой, а сегодня в центре города прошел флешмоб в поддержку казанской фигуристки.

Ранее сообщалось, что результаты Валиевой до окончания расследования будут считаться предварительными. Это связано с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой, взятым в декабре 2021 года. РУСАДА сняла временное отстранение от Олимпиады с россиянки, а CAS отклонил апелляцию МОК, WADA и ISU на данное решение.

До этого редакция ИА «Татар-информ» разъяснила мотивы решения CAS по делу Камилы Валиевой.