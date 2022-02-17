В центре Казани состоится флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

Сегодня в Казани пройдет флешмоб в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой. Он состоится в 16:00 в парке Черное озеро.

Сообщается, что в поддержку 15-летней уроженки Казани выступят местные фигуристы одиночники, а также фигуристы синхронного катания. Мероприятия будет организовано Комитетом физической культуры и спорта города.

Напомним, ранее на улицах Казани появились почти 30 рекламных щитов с фотографией Камилы Валиевой, а также со словами поддержки в ее адрес.

Фигуристка стала победителем короткой программы в женском одиночном катании на Олимпийских играх – 2022. Произвольная программа стартует уже сегодня.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала большой материал о победе Валиевой в короткой программе.