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Спорт
17 февраля 2022  10:14
Дамир Садриев

В центре Казани состоится флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

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Сегодня в Казани пройдет флешмоб в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой. Он состоится в 16:00 в парке Черное озеро.

Сообщается, что в поддержку 15-летней уроженки Казани выступят местные фигуристы одиночники, а также фигуристы синхронного катания. Мероприятия будет организовано Комитетом физической культуры и спорта города.

Напомним, ранее на улицах Казани появились почти 30 рекламных щитов с фотографией Камилы Валиевой, а также со словами поддержки в ее адрес. 

Фигуристка стала победителем короткой программы в женском одиночном катании на Олимпийских играх – 2022. Произвольная программа стартует уже сегодня.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала большой материал о победе Валиевой в короткой программе.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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