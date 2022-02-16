МОК: Результаты Валиевой до окончания расследования будут считаться предварительными

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая несмотря на положительный допинг-тест, была допущена до соревнований в одиночном катании.

По словам главы пресс-службы МОК, результат 15-летней спортсменки в командном и личном турнире будет считаться предварительным.

«Результат Валиевой до окончания расследования по допингу будет считаться предварительным и будет принят под «звёздочкой». Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира», — заявил Адамс на пресс-конференции.

Напомним, Валиева стала победителем короткой программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла Анна Щербакова. Александра Трусова – четвертая. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о победе Камилы Валиевой в короткой программе Олимпиады в Пекине.

С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля. Начало соревнований в 13:00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о всех аспектах решения CAS по допинговому скандалу вокруг Камилы Валиевой.