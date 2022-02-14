Официально: Камила Валиева выступит в одиночном турнире на Олимпийских играх

Российская фигуристка Камила Валиева сможет принять участие в одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, ISU и WADA на временное отстранение Валиевой в связи с положительным допинг-тестом 15-летней спортсменки.

Сообщается, что решение о допуске фигуристки до личных соревнований принято с учетом статуса «защищенной персоны» (до 16 лет) и особого подхода к ним. Кроме того, в CAS подчеркнули наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста Валиевой.

Напомним, ранее стало известно, что WADA проведет расследование в отношении тренера Этери Тутберидзе по делу допинг-теста Камилы Валиевой, а американская газета The Washington Post выпустила материал в поддержку российской фигуристки.

Подробнее о ситуации с допинг-пробой Камилы Валиевой — в материале ИА «Татар-информ».