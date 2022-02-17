Перебор ненависти и боли! Щербакова, Трусова, Валиева с пронзительной драмой из Пекина

Фигурное катание стало больше чем спорт в России после противостояния Загитовой и Медведевой в Пхенчхане. После всего, что происходило с «девочками Тутберидзе» в Пекине, «корейская история» напоминает проходную голливудскую драму на фоне трагедий Шекспира. Все подробности фигурнокатательной развязки — в материале спортивной редакции «Татар-информ».

Камила Валиева сломалась, показав самый худший прокат в своей карьере Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

«Камилу убили, девочку убили»

«Русские девочки выиграли, первая Щербакова, вторая — Трусова. Саша показала, какое будет фигурное катание в будущем. Камилу убили, девочку убили», — прокомментировала итоги Олимпиады заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

С проката Валиевой прошла пара часов, а тема «убийства ребенка» прозвучала уже из уст десятка спортсменов, экспертов и представителей СМИ. И действительно, на 15-летнюю уроженку Казани свалилось в эту пару недель слишком много. Не очень хочется об этом много говорить, написано на эту тему уже немало. И на страницах ИА «Татар-информ» в том числе.

Но хочется еще раз подчеркнуть главное — кто-то должен ответить за «травлю» (в прямом и переносном смысле) блестящей казанской фигуристки. Причем не из числа «коллективного Запада», а у нас — в России. Кто-то ведь «накормил» запрещенной дрянью Камилу Валиеву.

Сегодня она сломалась, показав самый худший прокат в своей карьере. Но не стоит забывать, что она все же является олимпийской чемпионкой в командном турнире, где именно Валиева внесла решающий вклад в победу сборной России. И есть некое предчувствие, что железная «Татарская принцесса» восстановится и продолжит свою блестящую карьеру.

Ненависть Трусовой: стоит ли горе детей медалек Тутберидзе?

Александра Трусова ненамного старше Камилы Валиевой. Ей 17 лет, и сегодня «Русской ракете» досталось не меньше, а может, и больше, чем 15-летней партнерше по сборной. Александра Трусова без падений завершила свою сложнейшую программу с пятью четверными прыжками. Это поистине исторический момент в мировом фигурном катании. Александра вошла в историю, но осталась в одиночестве среди тех учениц Тутберидзе, кто уедет из Пекина с золотыми медалями.

Наверное, ей было бы проще проиграть Камиле Валиевой и вместе с Щербаковой остаться без золота Олимпиады, но законы спортивной драмы сработали против нее.

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» — кричала Трусова после проката.

На эти эмоции, которые попали в кадры прямой трансляции, смотреть было больно. И поневоле задумываешься — возможно, правы те, кто требует повышения возрастного ценза в фигурном катании. Трусова и Валиева на грани психологического слома, это ведь очевидно. Стоят ли детские судьбы новых медалек в коллекции Этери Тутберидзе? Однозначный ответ по горячим следам дать сложно, но в голову лезет твердое «нет».

Трусова с историческим прокатом, но без побед на взрослом уровне

На пресс-конференции Трусова говорила уже спокойнее, но боль чувствовалась в каждом слове. Александра Трусова пока не выиграла ничего на взрослом уровне. Анна Щербакова трехкратная чемпионка России, чемпионка мира и теперь олимпийская чемпионка. Валиева в первый же сезон на взрослом уровне — олимпийская чемпионка, чемпионка России и Европы. А у Трусовой — «зеро» и гениальный прокат, который вошел в историю мирового фигурного катания.

«Что творилось в душе, когда говорила, что ненавижу спорт? Я три года не выигрывала. Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось. Я как Нейтан Чен? Ну, я всегда хотела быть на него похожей в том, чтобы делать много сложных прыжков. Поэтому, наверное, я сегодня почти как Нейтан Чен.

Мне после короткой предлагали убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. Я сказала — нет, буду прыгать пять. Очень рада, что это получилось. Я настраивалась прыгнуть это здесь и очень рада, что мне удались пять четверных на Олимпиаде. Сегодня я сказала, конечно, на эмоциях. Про чемпионат мира — я подумаю и решу, что делать», — говорила Трусова.

По итогу драматичной Олимпиады в Пекине нет никакой уверенности в продолжении карьер 15-летней и 17-летней девочек. Если это произойдет, то в фигурном катании нужно что-то менять. Столько горя и ненависти — возможно, перемены назрели при любом исходе.

Счастливой из Пекина уехала одна Щербакова

Счастливой с пекинского льда сегодня уехала только Анна Щербакова. 17-летняя фигуристка на протяжении всей своей карьеры котировалась ниже Трусовой, Валиевой и даже Косторной. Но именно она по итогу собрала больше всех титулов для группы Этери Тутберидзе.

Ее сегодняшний прокат был попросту волшебный. Да, программа Щербаковой уступает по сложности Валиевой и Трусовой. Но победу сегодня одержала «мисс стабильность» и «мисс изящество». По первому показателю она превзошла сегодня Валиеву, а по второму Трусова никогда не была ровней новой олимпийской чемпионки.

«Никогда в своей спортивной карьере я не ставила своей целью золотую олимпийскую медаль, абсолютно честно говорю. У меня был непростой, интересный путь, взлеты и падения, я шла шаг за шагом и никогда не забегала вперед. Даже сейчас, выходя на соревнования, я не думала ни о каком месте, ни о победе. Выходила показать себя, свое лучшее катание. И невероятное счастье, что я это показала в нужное время», — говорила Щербакова после золотого проката.

Женское одиночное катание на Олимпиаде в Пекине подарило всем зрителям такую драму, которой, положа руку на сердце, не очень бы и хотелось. Перебор ненависти, боли и горя. Неизвестно, были ли Валиева, Трусова и Щербакова подругами, но, кажется, теперь уже никогда не будут. Это еще одна горькая ложка в бочке с горечью.

«Я не смотрела прокаты Саши и Камилы. Пока мне, наверное, нечего сказать. Если мне надо будет, я им все лично скажу», — отрезала Щербакова.

Фото на анонсе: © Григорий Сысоев / РИА Новости