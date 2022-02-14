Хеппи-энд или отсрочка наказания: все подводные камни в решении CAS по Камиле Валиевой

«Татарская принцесса» Камила Валиева сможет выступить на Играх в Пекине. 15-летняя олимпийская чемпионка по решению CAS уже завтра примет участие в короткой программе личного зачета Олимпиады. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» разъясняет все нюансы решения суда.

Семь часов заседала специальная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) по «делу Камилы Валиевой» (на фото Генеральный секретарь CAS Мэтью Риб)

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Решение РУСАДА признано легитимным

Семь часов заседала специальная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) по «делу Камилы Валиевой». Затянувшееся судебное разбирательство было инициировано апелляцией Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) снять временное отстранение с Камилы Валиевой на участие в Олимпийских играх в Пекине.

Изначально затянувшаяся пауза вызывала подозрение, что большая политика может вмешаться в решение CAS. Но этого не произошло. Постановление РУСАДА признано легитимным, и уже завтра Камила Валиева выступит в короткой программе личных соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде.

Напомним, что положительный допинг-тест у фигуристки был взят еще в декабре по итогам чемпионата России по фигурному катанию. Именно поэтому вопрос изначально был в юрисдикции РУСАДА, а не WADA или МОК. Решение CAS без политического налета ожидалось ровно таким, каким и было озвучено.

«Защищенная персона»: возраст Валиевой сыграл главную роль

В пользу российской стороны сработал главный момент – Камила Валиева несовершеннолетняя и, по правилам МОК, не может в полной мере отвечать за свои проступки. Она обладает статусом «защищенной персоны».

Камила Валиева несовершеннолетняя и, по правилам МОК, не может в полной мере отвечать за свои проступки Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

«Согласно Всемирному антидопинговому кодексу (WADC) Камила Валиева остается “защищенным лицом”. В антидопинговых правилах РУСАДА и WADC ничего не сказано о временном отстранении защищаемых лиц. При этом в правилах содержатся положения о более низких санкциях в отношении защищаемых лиц», – говорится в официальном разъяснении CAS по итоговому решению.

Но этот момент читался. Куда неожиданнее и весомей другой аспект. В CAS подчеркнули серьезные пробелы с просрочкой уведомления о результатах допинг-теста Валиевой. Этот момент действительно настораживал представителей российской стороны, ведь складывалось ощущение, что результаты пробы просто придержали, чтобы создать проблемы российской сборной уже после завоевания золота в командном турнире.

«Позднее уведомление о положительном допинг-тесте в Пекине не ее вина»

Тактика понятная и прямая, как дубина в руках деревенского бандита. Если бы о допинге протрубили раньше, то Александра Трусова или Анна Щербакова без особых потерь в качестве заменили бы Валиеву. Понятно, что золото Олимпиады не уплыло бы из рук российской сборной. А именно это, похоже, и было главной целью недоброжелателей российского спорта. Защита Валиевой их интересовала в последнюю очередь.

The CAS Ad hoc Division declines to impose a provisional suspension on the Russian figure skater Kamila Valieva



⬇️⬇️⬇️https://t.co/W9vncgvyve pic.twitter.com/8D1ZCfhBw9 — TAS-CAS Observatory & Rapporteur (@ArbitralduSport) February 14, 2022

«Были рассмотрены основополагающие принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между Заявителями и Спортсменкой, которая не сдавала положительные допинг-пробы во время Олимпийских игр в Пекине. Комиссия сочла, что недопущение Спортсменки к участию в Олимпиаде нанесет ей непоправимый вред в этих обстоятельствах.

Кроме того, выездная панель подчеркивает серьезные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста Валиевой, который был сдан лишь в декабре. Позднее уведомление о положительном допинг-тесте, случившееся по ходу Олимпийских игр в Пекине, не ее вина», – говорится в заявлении CAS.

Пока не хеппи-энд: Валиеву могут наказать и лишить золота, а Тутберидзе станет объектом расследования

Камила Валиева выступит в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, но говорить про хеппи-энд преждевременно. Решение CAS только разрешает продолжать 15-летней Валиевой выступать на Олимпиаде. Однако судьба олимпийского золота в командном зачете станет предметом отдельных разбирательств – сначала по линии МОК и WADA, а впоследствии дело вновь может дойти до CAS.

Если Камила Валиева будет признана в итоге невиновной, то WADA активно займется окружением спортсменки и в первую очередь Этери Тутберидзе и ее штабом. Такое развитие событий уже было анонсировано в СМИ. WADA намерено проверить всё окружение Валиевой: тренеров, врачей и других взрослых, окружающих ее. Под расследование в том числе попадет и тренер 15-летней спортсменки Этери Тутберидзе.

Если Камила Валиева будет признана в итоге невиновной, то WADA активно займется окружением спортсменки и в первую очередь Этери Тутберидзе и ее штабом Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Такое развитие событий более чем логично. На самом деле российские власти также должны инициировать собственное расследование, вплоть до заведения уголовного дела. Ведь речь идет о запрещенных препаратах в крови 15-летнего ребенка.

Но о необходимости поиска и наказания виновных спортивная редакция ИА «Татар-информ» уже писала. Повторяться смысла нет. Тем более наша позиция не изменилась.

Сейчас остается болеть за «Татарскую принцессу» завтра в 13:00 по московскому времени в короткой программе женского одиночного катания Олимпиады в Пекине. И надеяться, что решение CAS станет прологом к последующему хеппи-энду, а не отсрочкой наказания.