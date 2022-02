Хеппи-энд или отсрочка наказания: все подводные камни в решении CAS по Камиле Валиевой

Семь часов заседала специальная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) по «делу Камилы Валиевой». Затянувшееся судебное разбирательство было инициировано апелляцией Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) снять временное отстранение с Камилы Валиевой на участие в Олимпийских играх в Пекине.

Изначально затянувшаяся пауза вызывала подозрение, что большая политика может вмешаться в решение CAS. Но этого не произошло. Постановление РУСАДА признано легитимным, и уже завтра Камила Валиева выступит в короткой программе личных соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде.

Напомним, что положительный допинг-тест у фигуристки был взят еще в декабре по итогам чемпионата России по фигурному катанию. Именно поэтому вопрос изначально был в юрисдикции РУСАДА, а не WADA или МОК. Решение CAS без политического налета ожидалось ровно таким, каким и было озвучено.

В пользу российской стороны сработал главный момент – Камила Валиева несовершеннолетняя и, по правилам МОК, не может в полной мере отвечать за свои проступки. Она обладает статусом «защищенной персоны».

«Согласно Всемирному антидопинговому кодексу (WADC) Камила Валиева остается “защищенным лицом”. В антидопинговых правилах РУСАДА и WADC ничего не сказано о временном отстранении защищаемых лиц. При этом в правилах содержатся положения о более низких санкциях в отношении защищаемых лиц», – говорится в официальном разъяснении CAS по итоговому решению.

Но этот момент читался. Куда неожиданнее и весомей другой аспект. В CAS подчеркнули серьезные пробелы с просрочкой уведомления о результатах допинг-теста Валиевой. Этот момент действительно настораживал представителей российской стороны, ведь складывалось ощущение, что результаты пробы просто придержали, чтобы создать проблемы российской сборной уже после завоевания золота в командном турнире.

Тактика понятная и прямая, как дубина в руках деревенского бандита. Если бы о допинге протрубили раньше, то Александра Трусова или Анна Щербакова без особых потерь в качестве заменили бы Валиеву. Понятно, что золото Олимпиады не уплыло бы из рук российской сборной. А именно это, похоже, и было главной целью недоброжелателей российского спорта. Защита Валиевой их интересовала в последнюю очередь.

The CAS Ad hoc Division declines to impose a provisional suspension on the Russian figure skater Kamila Valieva



⬇️⬇️⬇️https://t.co/W9vncgvyve pic.twitter.com/8D1ZCfhBw9