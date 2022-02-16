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Спорт
16 февраля 2022  16:02
Дамир Садриев

«Камила, мы с тобой!»: В Казани появились плакаты со словами поддержки в адрес Валиевой

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В Казани появились рекламные щиты с фотографией фигуристки Камилы Валиевой, а также со словами поддержки в ее адрес. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

 

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Всего на улицах города размещено 29 подобных рекламных плакатов, надпись на которых гласит: «Камила, мы с тобой!». 

Стоит отметить, что 15-летняя фигуристка является уроженкой Казани. 

Напомним, Валиева стала победителем короткой программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, мы опубликовали расписание прокатов фигуристок в произвольной программе. 

Ранее стало известно о том, что результаты Валиевой до окончания расследования будут считаться предварительными. Это связано с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой, взятым в декабре 2021 года. РУСАДА сняла временное отстранение от Олимпиады с россиянки, а CAS отклонил апелляцию МОК, WADA и ISU на данное решение.

До этого спортивная редакция ИА «Татар-информ» разъяснила мотивы решения CAS по делу Камилы Валиевой.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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