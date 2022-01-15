Сенатор США Рубио представил свой проект санкций против России и Путина

Член Комитета по иностранным делам Сената США Марко Рубио, представляющий штат Флорида член Республиканской партии, представил свой проект санкций против России на случай возможного вторжения на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодателя.

Законопроект предполагает, что в случае агрессии против Украины Соединенные Штаты введут санкции против Президента РФ Владимира Путина, Премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу, а также не конкретизированных «российских олигархов». Их потенциальные американские визы окажутся аннулированы, а возможные активы в США — заморожены.

Кроме того, инициатива сенатора включает «запрет на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики». Рестрикции затронут и систему межбанковских платежей SWIFT, если она продолжит обслуживать российские фирмы, против которых действуют ограничительные меры.

Помимо этого, Рубио уверен в необходимости ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» и обязать государственного секретаря разработать стратегию того, как Штаты могут «подтолкнуть другие страны» к введению ограничительных мер в отношении России.

Ранее в США группа сенаторов от Демократической партии внесла законопроект о введении новых ограничений против России и лично Президента РФ Владимира Путина в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. Помимо прочего, он включает отключение от SWIFT.

Вместе с тем Сенат Соединенных Штатов отклонил законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», предложенный республиканцем Тедом Крузом.