Песков: Возможные новые санкции США можно сравнить с разрывом отношений

Новые возможные санкции США против России можно приравнять к инициативе разрыва отношений, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Формулировки этих санкций, по крайней мере, кроме как так, трактовать невозможно», — пояснил представитель Кремля.

Накануне группа из 25 членов сената США от Демократической партии накануне предложила законопроект о новых ограничениях против России и Владимира Путина, которые Вашингтон примет, если ситуации на Украине обострится.

Сенаторы предложили также запретить операции с первичным и вторичным суверенным долгом России и наложить ограничения не менее чем на три финансовых института из 12 предложенных, среди которых находятся Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и многие другие известные финансовые учреждения.

Еще одним пунктом предлагаются санкции «в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)».

О подготовке неких «небывалых» санкций против России в случае, если начнется военный конфликт с Киевом, в Вашингтоне неоднократно заявляли. В последние месяцы утверждают западные СМИ и политики, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной.

Дмитрий Песков ранее отмечал, что перемещение вооруженных сил в пределах территории государства никого не должно волновать и никому не угрожает. А заявления о «российской агрессии» используются для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, подчеркивают в Москве.