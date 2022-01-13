В США сенаторы-демократы представили законопроект о новых санкциях против России

В США группа из 25 сенаторов-демократов во главе с председателем Комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила проект о новых санкциях против России и Президента РФ Владимира Путина. Создатели назвали свой закон «Акт по защите суверенитета Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая Президента Путина, Премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами ВС», — сказано в документе.

Авторы также предлагают запретить операции с первичным и вторичным суверенным долгом РФ, ограничить действия не менее трех финансовых институтов из предложенных (среди них ВЭБ.РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк), а также выделить Киеву 500 млн долларов в качестве дополнительной чрезвычайной помощи при ухудшении ситуации.

Авторы указывают, что документ «посылает четкий сигнал» о готовности Штатов добиться «разрушительных последствий» для экономики России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее The Washington Post писала, что в администрации Президента Соединенных Штатов поддержали законопроект.