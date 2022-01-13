Глава дипломатии ЕС: Если Евросоюз и ФРГ одобрят «Северный поток — 2», он будет запущен

Решение по газопроводу «Северный поток — 2» будет принято регуляторами ФРГ и Европейского Союза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза во Франции, сообщает РИА Новости.

«Если регуляторы Германии и ЕС дадут позитивную оценку „Северному потоку — 2“, то он будет функционировать», — сказал дипломат.

Боррель также отметил, что работа трубопровода будет зависеть и от обстановки вокруг Украины.

Газопровод «Северный поток — 2» проложен от побережья России через Балтийское море до Германии. Он обладает мощностью 55 млрд куб. метров в год. Его строительство завершилось 10 сентября, сейчас он полностью готов к эксплуатации. Для этого нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода, которую приостановили в ФРГ, чтобы привести в соответствие с европейским законодательством, о чем ИА «Татар-информ» сообщало ранее.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу, и призывал не политизировать ситуацию вокруг трубопровода.