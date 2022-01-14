Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»

Сенат Конгресса США отклонил законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», предложенный республиканцем Тедом Крузом. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива не набрала необходимых 60 голосов для утверждения. Законопроект обязывает администрацию Вашингтона ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после утверждения и позволяет Конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если президент страны решит отменить их. Согласно документу, рестрикции вводятся в отношении организаций, ответственных за проектирование, возведение и эксплуатацию газопровода, и их сотрудников.

Ранее группа из 25 сенаторов-демократов во главе с председателем Комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила проект о новых санкциях против России и Президента РФ Владимира Путина.