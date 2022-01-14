Псаки назвала предполагаемые США сроки возможного вторжения России на Украину

Предполагаемые властями Соединенных Штатов сроки возможного вторжения России на Украину — период с середины января по середину февраля. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РБК.

По словам представителя американской администрации, США наблюдали похожие действия в 2014 году. «Российские военные планируют начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля», — пояснила Псаки.

Отдельно пресс-секретарь Белого дома сказала о будто бы имеющей место подготовке российской стороной группы оперативников для организации провокаций. По ее данным, она предназначена для диверсий против «собственных марионеточных сил».

Кроме того, Псаки добавила, что «российские агенты влияния» начали фабриковать провокации в СМИ и интернете, чтобы «оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине». Активная кампания проводится и в социальных сетях, уточнила она.

Ранее о будто бы имеющей место подготовке Россией группы оперативников для проведения операции «под чужим флагом» на Украине со ссылкой на анонимного американского чиновника рассказал телеканал CNN. Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

США после переговоров с РФ по гарантиям безопасности в Женеве 10 января, на которых дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО, предупредили о возможности новых санкций против России в случае нападения на Украину. Позднее Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать встречу в формате видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным.