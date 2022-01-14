Глава Восточного комитета экономики Германии: Отключение России от SWIFT навредит Западу

Отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада. Об этом предупредил руководитель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес в беседе с журналом WirtschaftsWoche.

«Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке», — объяснил экономист свое видение ситуации.

По мнению Хермеса, если РФ всё же отключат от межбанковской системы платежей, то последствия для ее экономики «будут огромными», и она усилит свое экономическое взаимодействие с Китаем. «Никакой победы [для стран Запада] в этом не будет», — убежден он.

Отдельно глава Восточного комитета экономики ФРГ упомянул вероятные трудности финансовых организаций, работающих с Россией. По его словам, они «потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл».

Кроме того, эксперт в целом усомнился в полезности отключения SWIFT в условиях пандемии коронавируса и борьбы с изменением климата. Он уверен, что общие экономические интересы России и Германии открывают пути к деэскалации во взаимоотношениях.

Ранее в США группа сенаторов от Демократической партии внесла законопроект о введении новых ограничений против России и лично Президента РФ Владимира Путина в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. Предусматривает он и санкции «в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)».