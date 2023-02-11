Сельчане Зеленодольского района собрали гуманитарную помощь для пострадавших в Турции

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Гуманитарная помощь от жителей села Нурлаты Зеленодольского района Татарстана для пострадавших при землетрясениях в Турции доставлена в турецкое Генконсульство в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

За вчерашний вечер в мечети «Муслима» сельчане собрали 35 тыс. рублей, на которые были закуплены 50 теплых одеял и 20 детских комплектов. Глава поселения Фарит Зиятдинов доставил гуманитарную помощь в Генконсульство Турции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что выходцы из Татарстана сдают кровь и оказывают помощь пострадавшим в Турции. Менделеевский район также направил гумпомощь и 1 млн рублей.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля, причем за ним последовали и другие толчки. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым мощным с 1939 года.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и готовность оказать помощь лидерам пострадавших от землетрясений Турции и Сирии — Эрдогану и Башару Асаду. Вечером того же дня был отправлен первый российский спецборт со спасателями. По последним данным, число погибших в Турции в результате землетрясения выросло почти до 21 тыс. человек.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от стихийного бедствия жителей Турции.