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Общество
6 февраля 2023  21:11

В Турцию вылетел самолет с российскими спасателями

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Самолет МЧС России Ан-148, на борту которого находятся спасатели и оперативная группа министерства, вылетел в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что воздушное судно отправилось из подмосковного аэропорта Жуковский и летит в Адану.

Сегодня утром в Турции и Сирии произошли землетрясения. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнование и предложение о помощи лидерам обеих стран. В телефонном разговоре сирийский Президент Башар Асад согласился подключить МЧС России к устранению последствий стихийного бедствия в республике. Турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган также принял помощь России в ликвидации последствий разрушительного природного явления. 

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