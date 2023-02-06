В Турцию вылетел самолет с российскими спасателями

Самолет МЧС России Ан-148, на борту которого находятся спасатели и оперативная группа министерства, вылетел в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что воздушное судно отправилось из подмосковного аэропорта Жуковский и летит в Адану.

Сегодня утром в Турции и Сирии произошли землетрясения. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнование и предложение о помощи лидерам обеих стран. В телефонном разговоре сирийский Президент Башар Асад согласился подключить МЧС России к устранению последствий стихийного бедствия в республике. Турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган также принял помощь России в ликвидации последствий разрушительного природного явления.