Путин: Россия готова помочь Турции и Сирии в ликвидации последствий землетрясений

Россия готова оказать помощь в ликвидации последствий землетрясений в Турции и Сирии. Об этом говорится в телеграммах Президента России Владимира Путина, направленных руководителям обеих стран — Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду.

Путин подчеркнул, что землетрясения привели к масштабным разрушениям и большому числу жертв и выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия», — говорится в одной из телеграмм, опубликованных на сайте Кремля.

По последним данным, число погибших в обеих странах превысило 500 человек.