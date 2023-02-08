news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
8 февраля 2023  09:10

Минниханов поручил организовать сбор помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

news_top_970_100

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил Правительству Татарстана организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от сильнейшего землетрясения. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Организационные вопросы курирует вице-премьер Лейла Фазлеева. Во взаимодействии с Генеральным консулом Турции [Исметом Эриканом] она будет координировать предприятия республики по формированию предметов первой необходимости», — отметила собеседница агентства.

Сформирован специальный счет для желающих помочь. 

Реквизиты:
*Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»*
ОГРН 1061600052425
ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК
БИК 049205805
К/с 30101810000000000805
Назначение платежа: Помощь жителям Турции

Ранее Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и выразил готовность оказать помощь лидерам пострадавших от землетрясений Турции и Сирии — Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Генеральное консульство Турции в Казани организовало сбор гуманитарной помощи. Там же организован мемориал.
#Рустам Минниханов #землетрясение #Турция #гуманитарная помощь
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное