Минниханов поручил организовать сбор помощи для пострадавших от землетрясения в Турции
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил Правительству Татарстана организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от сильнейшего землетрясения. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Организационные вопросы курирует вице-премьер Лейла Фазлеева. Во взаимодействии с Генеральным консулом Турции [Исметом Эриканом] она будет координировать предприятия республики по формированию предметов первой необходимости», — отметила собеседница агентства.
Сформирован специальный счет для желающих помочь.
Реквизиты:
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Назначение платежа: Помощь жителям Турции