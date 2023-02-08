Минниханов поручил организовать сбор помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил Правительству Татарстана организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от сильнейшего землетрясения. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Организационные вопросы курирует вице-премьер Лейла Фазлеева. Во взаимодействии с Генеральным консулом Турции [Исметом Эриканом] она будет координировать предприятия республики по формированию предметов первой необходимости», — отметила собеседница агентства.

Сформирован специальный счет для желающих помочь.

Реквизиты:

*Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»*

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

К/с 30101810000000000805

Назначение платежа: Помощь жителям Турции