Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось почти до 21 тысячи

Количество погибших в результате крупных землетрясений, случившихся на юго-востоке Турции, достигло 20 937. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, передает ТАСС.

«Погибшими числятся 20 937 человек. Травмы получили 80 088 наших граждан», — отмечают в ведомстве.

Землетрясение магнитудой 7,8 (самое сильное в этой местности с 1939 года) случилось ночью 6 февраля, его эпицентр находился в районе турецкого города Газиантепа. Днем произошло новое землетрясение магнитудой около 7,7. За этими подземными толчками последовали сотни афтершоков.

До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур. Помимо этой страны, сильно от удара стихии пострадала соседняя Сирия, где также погибли тысячи людей.