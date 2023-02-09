Власти Менделеевска направили пострадавшим в Турции гуманитарную помощь и 1 млн рублей

Руководство Менделеевска в ускоренном режиме собрало гуманитарный груз и только что отправило его в Казань, где ведется сбор необходимых вещей для жителей Турции. В срочном порядке были подготовлены спальные мешки, бензогенераторы, масляные радиаторы-обогреватели, термосы, фонари налобные и ручные, лампы-прожекторы, рукомойники, спальные коврики, пластиковые резервуары для воды, ведра на сумму более 200 тыс. рублей.

Градообразующее предприятие АО «Аммоний» в поддержку Турции направит 1 млн рублей. Воспитанники детских садов и школьники подготовили плакаты и рисунки.

По необходимости помощь будет продолжена, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации Менделеевского района.

Трагедия унесла жизни больше 12 тысяч человек, количество пострадавших достигло почти 63 тысячи человек.

«С болью в сердце получаем новые сводки из Турции. Выражаем соболезнования всем, кто потерял близких в этой ужасной трагедии», — сказал глава района Радмир Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что выходцы из Татарстана сдают кровь и оказывают помощь пострадавшим в Турции.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, рано утром 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым мощным с 1939 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и готовность оказать помощь лидерам пострадавших от землетрясений Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Вечером того же дня отправился первый российский спецборт со спасателями. По последним данным, число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 тыс. 391 человека.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от стихийного бедствия жителей Турции.