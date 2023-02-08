Землетрясение в Турции: выходцы из Татарстана сдают кровь и оказывают помощь пострадавшим

В Турции прошло более двух суток c начала самого разрушительного за 80 лет землетрясения. В стране не прекращается разбор завалов, волонтеры сдают кровь и собирают теплые вещи для выживших. Как помогают жертвам стихии оказавшиеся в Турции выходцы из Татарстана — в материале «Татар-информа».

В Турции не прекращается разбор завалов после землетрясения Фото: © VOA. voaturkce.com, Общественное достояние, commons.wikimedia.org

«Общее состояние — шок»

Сегодня, по данным на 15.00, было известно, что волна разрушительных землетрясений в Турции унесла жизни 8574 человек, раненых насчитывается почти 50 тысяч, людей продолжают извлекать из-под обломков. Разрушено 6444 здания.

Наиболее пострадали жители юго-востока страны в городах Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. В стране в целях безопасности отменены занятия в школах, закрыты детские сады. Объявлен семидневный национальный траур.

Для переживших стихийное бедствие по всей стране организован сбор помощи, добровольцы при определенных условиях могут сдать кровь.

Уроженка города Азнакаево Гульназ (имя изменено) переехала в турецкую Аланию четыре года назад. По ее словам, здесь живет очень много ее соотечественников. Обстановку в стране она лаконично характеризует: «шок». В первый день после землетрясения на улицах звучали сирены скорой помощи — развозили людей по больницам.

«Общее состояние — шок. Таких разрушений и последствий стихии никто не ожидал. Не верится во все происходящее», — делится Гульназ.

Для переживших стихийное бедствие по всей стране организован сбор помощи Фото предоставлено героем публикации

По ее словам, аланийские татары несут для помощи пострадавшим все, что можно. Сама она в первый день раздала свою обувь и теплую одежду. В Алании организовали пункты приема, которые расположены в мэрии, лицеях, магазинах, сдэках. Собранный груз сортируют и увозят. Вчера ушло более 20 грузовиков.

«Общая беда послужила для сплоченности всех жителей Турции, — продолжает собеседница агентства. — Люди сопереживают, готовы отдать все, что потребуется. Некоторые снимают с себя одежду и отдают нуждающимся, кто-то помогает грузить вещи в фуры. Стоят огромные очереди, чтобы сдать кровь. Мои знакомые татары ходили сдавать... Вещи несут — кто что может. Помогают очень дружно. Например, позже ко мне заедет девушка, заберет вещи. Уточняем, что нужно для детей, прибывших из районов, которых сильно затронуло землетрясение. И часть заберут в маленькие городки, там положение, возможно, хуже».

Стоят огромные очереди, чтобы сдать кровь Фото: akkuyu.com

Также аланийские татары принимают участие в разборе завалов. «Сегодня наши ребята в 7.00 выехали с палатками и со снаряжением на микроавтобусе. В разрушенных землетрясением районах для частного транспорта въезд закрыт, там все оцеплено. Попасть туда можно только в колонне машин по пропускам. Я попросила их взять теплые одеяла, спальники», — поделилась Гульназ.

Помимо этого, в Турции отели на безвозмездной основе с трехразовым питанием размещают людей. Многие пострадавшие нашли приют у родственников.

«Вчера говорила со знакомой турчанкой, к ним приехала семья из пяти человек. У них даже одежды не было, бежали из дома в носках. А там, где произошло землетрясение, — в глубинке Турции — настоящий холод, снег, дождь. Вчера мы им собирали одежду, сейчас деткам готовим теплые вещи. Радует, что хоть у нас в городе теплее – недавно +20 было», — рассказывает она.

В Алании подземные толчки тоже ощущались, но не сильно. Тех, кто живет в новостройках на высоких этажах, тряхнуло сильнее. «Дело в том, что Алания относительно не сейсмоактивна, не стоит на разломе. Когда бывают землетрясения, толчки здесь чувствуются гораздо меньше», — пояснила Гульназ.

В Анталье организован 21 пункт помощи Фото предоставлено Оксаной Денисовой

«Поразительно, какие турки отзывчивые»

В Анталье организован 21 пункт помощи. В этом городе в районе Коньяалты Оксана Денисова живет несколько месяцев. Один из центров сбора организован на большой концертной площадке.

«Это ближайший к нам пункт помощи. Если честно, я поразилась от масштабов — это площадка, битком набитая тюками, коробками и волонтерами. Люди идут, машины едут нескончаемым потоком. Мне было поразительно, какие турки отзывчивые. Мы пришли в 11 вечера, боялись, что будет уже закрыто, а там народу просто видимо-невидимо. Мужчины по цепочке эти тюки кидают из “Газелей” в фуру», — говорит она.

«У меня на глазах выступили слезы. Знаете, отчего? — спрашивает Оксана. — Это трагедия — стихийное бедствие. Весь мир сплотился, охваченный горем и ужасом, чтобы помочь».

Вся Турция очень активно помогает пострадавшим Фото предоставлено Оксаной Денисовой

По словам Оксаны, в Телеграме есть большое количество чатов русских в Турции. Там сейчас обсуждают, кто что может купить. Те, у кого есть машины, предлагают свою помощь в перевозке вещей до пунктов сбора. Многие работают волонтерами там же.

В пунктах сборов вывешивают списки, какой дефицит товаров у них. «Например, поскольку страна мусульманская, все стесняются нести предметы женской гигиены. И поэтому во всех пунктах сбора теперь просят прокладки. И эти прокладки уже капсом во всех чатах мелькают, такой обратный эффект получился», — поделилась она.

Площадка битком набита тюками, коробками и волонтерами Фото предоставлено Оксаной Денисовой

В Анталье также организованы пункты приема забора крови, однако, чтобы сдать кровь, нужно иметь либо гражданство, либо вид на жительство в Турции. Поэтому Оксана и ее супруг Антон не смогли сдать кровь.

«Но зато русские очень дорогие и хорошие вещи приносят в пункты. Одеяла новые прям багажниками везут, куртки из “Декатлона”, подушки. Все-таки у русских финансовые возможности выше, чем у турок», — заметила собеседница агентства.

Анталья от эпицентра землетрясения находится за 500 километров, сегодня ночью семья ощутила четыре сильных толчка. «Акселерометр телефона это все в состоянии улавливать, — отмечает Оксана. — Визуально это незаметно, даже по люстрам. Опять же, благодаря низкому этажу и, наверное, хорошей постройке. У кого-то в нашем районе качаются люстры и падают вазы».

«Проснулась в 4.20 от ощущения, что оказалась в покачивающемся вагоне поезда»

Директор по внутреннему туризму казанской турфирмы «Другое измерение» Анвар Мингазов четвертую зиму с семьей живет в Турции. Землетрясение в Анталье они пережили спокойно.

«Мы сейчас в Анталье, это далеко от эпицентра землетрясений, — говорит он. — Вся Турция очень активно помогает пострадавшим, идет сбор денег, вещей, продуктов. Со всех регионов собирается гуманитарная помощь. Некоторые школы стали пунктами приема помощи. Многие отправились на место разгребать завалы».

Уроженка Зеленодольска, бывший собкор «Татар-информа», а ныне блогер Юлия Семенова живет в Турции уже более двух с половиной лет. Здесь она также работает в области туризма.

«Мы живем в наиболее спокойном регионе Турции, провинция Мерсин (иначе здесь бы не строили АЭС), но ночью в понедельник и до нас дошли отголоски землетрясения, эпицентр которого был в Газиантепе магнитудой в 7,7 балла», — рассказывает она.

По ее словам, ощущения были не из приятных. «Проснулась в 4.20 от ощущения, что оказалась в покачивающемся вагоне поезда. Позже толчок повторился еще раз, и в течение дня также были афтершоки. Это страшно», — признается она.

Подрядные организации направили для разбора завалов после землетрясения более 200 человек и около 80 единиц техники Фото: akkuyu.com

Занятые на площадке строительства АЭС «Аккую» компании сразу же начали сбор теплых вещей и предметов первой необходимости для пострадавших от стихии. Пункты сбора расположены в Силифке, Кум Махаллеси и Ташуджу, где проживает большинство строителей АЭС «Аккую». К вечеру вчерашнего дня было собрано не менее 4 тонн гуманитарной помощи, все вещи переданы в муниципалитет города Силифке.

Сотрудники проекта и жители региона продолжают нести верхнюю одежду, обувь, пледы, обогреватели, спальные мешки и другие предметы первой необходимости. Подрядные организации направили для разбора завалов после землетрясения более 200 человек и около 80 единиц техники: краны, тягачи, экскаваторы, самосвалы.

«Моя подруга-волонтер Виктория сообщает, что на местах сейчас очень нужны одеяла, вода, консервы. В данный момент они едут в Антакью. Там абсолютно нет хлеба и воды. И больше всего люди просят одеяла», — рассказала Юлия.

Люди продолжают нести верхнюю одежду, обувь, пледы, обогреватели, спальные мешки и другие предметы первой необходимости Фото: akkuyu.com

Как россияне переживают катастрофу в Турции, вернутся ли домой

Владелица аккаунта в телеграм-канале Oh.galya Галя переехала в Турцию с четырьмя детьми и супругом незадолго до землетрясения. Семья также облюбовала южный регион страны — Анталью.

В ночь, когда случилось первое землетрясение, семья спокойно спала, а муж Влад работал за компьютером. Несмотря на относительно дальнее расстояние от происшествия, мужчина почувствовал, как «зашаталась» комната. Он разбудил супругу со словами: «Ты чувствуешь, дом трясется?»

«Я ощутила, как качается кровать, потом встала, пошла по дому и чувствовала, как дрожат стены и трясется пол. Было реально страшно. Некоторые соседи выбегали на улицу. Если честно, страшновато спать ложиться сегодня», — рассказала она.

Семья также активно присоединилась к помощи пострадавшим, закупив продукты питания, теплые детские вещи, подушки, одеяла. Они уже задумались о переезде в более спокойное место для жизни с детьми — рассматриваются города Батуми, Сочи.

Блогер с YouTube Наталья с охватом подписчиков более 100 тыс. человек рассказала, что пребывает в «ужасном состоянии» от происходящих событий. Она находится в 700 км от трагедии, и на семейном совете семья решила не уезжать из Турции.

«Я вчера была в ужасном состоянии, смотрела турецкие видео с разрушенными домами... Мне очень жаль всех, кто потерял своих близких», — говорит она.

Наталья с мужем разработали свой план действий на случай возможного землетрясения. «Мы договорились, что даже при слабых толчках выбегаем на улицу. Мы живем на первом этаже, и для нас это самый простой вариант. Лера (дочь, — прим. Т-и) берет куртку в прихожей и выбегает на улицу, Артем (муж, — прим. Т-и) берет сына с одеялом и бежит на улицу, я беру коляску и тоже бегу на улицу», — поделилась с подписчиками блогер.



Гульназ «Мама зайчика» с YouTube из провинции Мерсин рассказала, что в ночь землетрясения не смогла встать с кровати, когда сын начал ее будить, — подумала, что у нее все кружится из-за давления.

«Кровать ходила ходуном, я ничего не могла понять. Я никогда не переживала землетрясение. Попыталась встать на ноги, но у меня не получалось. Затем прислонилась к стене и поняла, что это землетрясение. Я вышла в зал, разбудила Шамиля, сказала ему встать в проем, хотя наш застройщик говорил, что нужно садиться под стол», — рассказала она.

На следующий день последовали еще толчки. «Землетрясение происходило не в нашем городе, но пострадавшие дома разрушены в 80 километрах от нас. 17-этажный дом сложился как карточный домик», — поделилась с подписчиками Гульназ.

Накануне на работе им объявили, что ожидается новая волна землетрясений. Многие, у кого есть машины, разъехались в поля и пустыри. Те, кто не смог уехать, пережидали ночь в убежище.

«Десять часов холода и без дома. В такие моменты еще больше понимаешь, как важен для человека теплый дом. Мы пережили вторую ночь ужаса и боли — боль за людей, пострадавших в страшной трагедии. Боль за тех, кто не смог выбраться из своего дома, кто мирно спал и ничего не подозревал», — сказала Гульназ.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, рано утром 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым мощным с 1939 года. Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков, в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и готовность оказать помощь лидерам пострадавших от землетрясений Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Вечером того же дня отправился первый российский спецборт со спасателями.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от стихийного бедствия жителей Турции.