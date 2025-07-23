news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 23 июля 2025 16:31

Савельев: Каждый раз с удовольствием наблюдаю, как развивается Татарстан

Читайте нас в
Телеграм

Татарстан динамично развивается, о чем свидетельствуют технико-экономические показатели. Об этом сегодня заявил журналистам в Казани заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Савельев.

«Я не первый раз в Татарстане, и я очень рад нашей встрече с [Раисом РТ] Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым]. Мы знакомы более 20 лет. Хочу отметить, что каждый раз, когда я приезжаю в Татарстан, с удовольствием наблюдаю, как развивается республика», – сказал вице-премьер.

Савельев убежден, что регион развивается благодаря четкой и слаженной работе команды Минниханова.

«И его системная работа, желание вникнуть во все проекты, во все проблемы своей республики, конечно, показывают выдающийся результат. Видим, как растет валовой региональный продукт, общий объем машиностроения, инвестиции», – подчеркнул он.

Савельев рассказал, что сегодня осмотрел два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях проекта «Метеор 2020». «Сделаны очень качественно. Думаю, это достойная разработка, которая будет востребована в России», – отметил он.

Вице-премьер добавил, что во время рабочей поездки в Татарстан также посетил Казанский авиационный завод, пообщался с разработчиками беспилотников.

«Поездкой очень удовлетворен. Татарстан в лице Рустама Минниханова имеет лидера, который четко понимает и чувствует, что нужно для благосостояния народа, что нужно развивать, чтобы промышленность региона радовала не только граждан республики, но и всех россиян», – заключил он.

читайте также
Савельев и Минниханов ознакомились с планами по модернизации аэропорта Казани
Савельев и Минниханов ознакомились с планами по модернизации аэропорта Казани
Минниханов и Савельев в речном порту Казани осмотрели два новых «Метеора 2000»
Минниханов и Савельев в речном порту Казани осмотрели два новых «Метеора 2000»
Виталий Савельев: Ту-214 будет востребован, на него уже имеются заказчики
Виталий Савельев: Ту-214 будет востребован, на него уже имеются заказчики
На трех платных скоростных трассах в России курсируют 80 беспилотных грузовиков
Савельев: Татарстан последовательно и системно развивает транспортный комплекс
Савельев: Татарстан последовательно и системно развивает транспортный комплекс
Рустам Минниханов: Часть мегапроектов в России реализуется в Татарстане
#Виталий Савельев #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

22 июля 2025
Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

22 июля 2025