Савельев: Каждый раз с удовольствием наблюдаю, как развивается Татарстан

Татарстан динамично развивается, о чем свидетельствуют технико-экономические показатели. Об этом сегодня заявил журналистам в Казани заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Савельев.

«Я не первый раз в Татарстане, и я очень рад нашей встрече с [Раисом РТ] Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым]. Мы знакомы более 20 лет. Хочу отметить, что каждый раз, когда я приезжаю в Татарстан, с удовольствием наблюдаю, как развивается республика», – сказал вице-премьер.

Савельев убежден, что регион развивается благодаря четкой и слаженной работе команды Минниханова.

«И его системная работа, желание вникнуть во все проекты, во все проблемы своей республики, конечно, показывают выдающийся результат. Видим, как растет валовой региональный продукт, общий объем машиностроения, инвестиции», – подчеркнул он.

Савельев рассказал, что сегодня осмотрел два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях проекта «Метеор 2020». «Сделаны очень качественно. Думаю, это достойная разработка, которая будет востребована в России», – отметил он.

Вице-премьер добавил, что во время рабочей поездки в Татарстан также посетил Казанский авиационный завод, пообщался с разработчиками беспилотников.

«Поездкой очень удовлетворен. Татарстан в лице Рустама Минниханова имеет лидера, который четко понимает и чувствует, что нужно для благосостояния народа, что нужно развивать, чтобы промышленность региона радовала не только граждан республики, но и всех россиян», – заключил он.