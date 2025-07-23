Виталий Савельев: Ту-214 будет востребован, на него уже имеются заказчики

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Авиакомпания S7 готова приобрести до 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214, произведенных Казанским авиационным заводом. Об этом сегодня сообщил журналистам в Казани заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Савельев.

«Сегодня посетили авиастроительное предприятие по производству Ту-214. Это самолет, который будет востребован. На него уже имеются заказчики. S7 заявила о том, что она готова заказать до 100 машин. И с заводом мы сегодня говорили как раз на эту тему», – рассказал вице-премьер.

Савельев подчеркнул, что перспективы у авиационного завода большие. «Предприятие делает очень многое при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Мы ознакомились с производством, посмотрели, как работают цеха. Конечно, достойно уважения то, что делают наши авиастроители. Мы с нетерпением ждем эту машину - Ту-214», - заявил он.

Савельев убежден, что этот самолет будет востребован среди многих авиакомпаний.