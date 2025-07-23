Рустам Минниханов: Часть мегапроектов в России реализуется в Татарстане

Проекты, которые реализуются в России, – масштабные. И часть этих мегапроектов касается Татарстана. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-подходе по итогам рабочей поездки вице-премьера РФ Виталия Савельева.

«Вы посмотрите на трассу М12, которая пройдет до Екатеринбурга! Это современная и безопасная дорога, качественно построенная. Уже многие по ней из Казани на машинах в Москву ездят. И всего за 6,5 часа», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что также развивается судоходство. Причём, по его мнению, работать нужно не только по подвижному составу, но и решать вопросы по уровню воды, по шлюзам.

«Сегодня мы посмотрели площадку строительства нового терминала. А в прошлом году построили новый перрон. И если бы не поддержка Правительства РФ, разве можно было бы сейчас говорить об этом проекте? И таких проектов очень много», – отметил он.

Раис РТ поблагодарил Правительство России за проекты по развитию воздушного, речного и железнодорожного сообщения.

«Экономика без транспортной инфраструктуры не имеет никакой перспективы. И мы заверяем, что все поставленные задачи руководством России на территории республики будут достойно реализованы», – заключил он.