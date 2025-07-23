Минниханов и Савельев в речном порту Казани осмотрели два новых «Метеора 2000»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заместитель Председателя Правительства России Виталий Савельев и Раис Татарстана Рустам Минниханов побывали в речном порту Казани и осмотрели там два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях проекта «Метеор 2020». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Суда построены на Зеленодольском заводе имени Горького. Вице-премьеру РФ рассказали, что по сравнению с традиционными «Метеорами» новые теплоходы имеют ряд преимуществ. Это, в частности, увеличение мореходности, снижение перегрузок и ускорений при движении на волне, уменьшение времени и мощности выхода на крыло. Также при их создании была решена проблема сваливания с крыла в водоизмещающем режиме – за счет положительных углов атаки носового и кормового крыла.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Просторный салон «Метеора 2020» рассчитан на 120 пассажиров. Он оборудован удобными креслами, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади. Предусмотрен доступ к мультимедийному контенту с помощью Wi-Fi. Также обеспечены все условия для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Судно имеет машинное отделение и багажный отсек в кормовой части. В числе других помещений – каюты отдыха экипажа, кают-компания, блок обслуживания пассажиров, санузлы.

«Метеор 2020» способен развивать скорость до 65 км/ч. Запас хода достигает почти 700 километров. Экипаж состоит из четырех человек.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ранее в эксплуатацию уже были сданы два скоростных судна типа «Метеор 2020»: «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль».

Кроме того, Виталий Савельев и Рустам Минниханов осмотрели пассажирский речной теплоход проекта А217 «Капитан Чистополов», также построенный на заводе имени Горького. Салон судна рассчитан на 176 пассажиров, дальность плавания составляет 400 километров.