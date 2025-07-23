Савельев и Минниханов ознакомились с планами по модернизации аэропорта Казани

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Вице-премьер РФ Виталий Савельев и Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомились с планами по модернизации и расширению аэропортовой инфраструктуры в республике. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Особое внимание было уделено развитию Казанского международного аэропорта им. Габдуллы Тукая.

На сегодняшний день из Казани выполняются рейсы по 83 направлениям, из них 51 – по России и 32 – за рубеж. При проектной мощности 2,5 млн пассажиров в год аэропорт превышает это число: в 2023 году пассажиропоток достиг почти 5,2 млн человек, а за первое полугодие 2024 года – уже 5,3 млн, что на 3,8% выше прошлогоднего показателя.

В преддверии саммита БРИКС в октябре 2024 года ввели в эксплуатацию новый перрон площадью 160 тыс. кв. м, рассчитанный на 51 стоянку воздушных судов.

В рамках долгосрочного мастер-плана началось проектирование нового пассажирского терминала. Его пропускная способность превысит 5,7 млн человек в год.