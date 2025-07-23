Савельев: Татарстан последовательно и системно развивает транспортный комплекс

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил развитие транспортного комплекса республики и реализацию инфраструктурных проектов с заместителем Председателя Правительства России Виталием Савельевым.

Встреча в Доме Правительства РТ состоялась в рамках рабочей поездки вице-премьера РФ в Татарстан, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В Татарстане ведется последовательная и системная работа по развитию транспортного комплекса. Общий объем обслуженных пассажиров во всех аэропортах республики за 2024 год составил более 6 млн человек. Сегодня мы познакомились с проектом нового терминала международного аэропорта "Казань". Также осмотрели выпускаемое на Зеленодольском заводе имени Горького скоростное судно "Метеор 2020"», – заметил Виталий Савельев.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, по словам вице-премьера РФ, предприятия Татарстана принимают участие в реализации транспортных мегапроектов. Для строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург «Нацпроектстрой» планирует закупить у КАМАЗа более 400 единиц спецтехники.

«Уверен, что под вашим руководством Республика Татарстан продолжит стремительное социально-экономическое развитие в интересах каждого жителя региона», – добавил гость, обращаясь к Рустаму Минниханову.

Раис Татарстана поблагодарил Президента России Владимира Путина и Правительство страны за поддержку республиканских инициатив. «Экономика без развития транспортной инфраструктуры не имеет никакой перспективы. В нашей стране реализуются мегапроекты, и часть из них касается Республики Татарстан», – отметил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Например, новая трасса М-12 – это высокий уровень безопасности и качества. Большое значение для нашей республики имеет авиационное сообщение. В прошлом году в казанском аэропорту был расширен перрон. Сегодня презентовали проект нового терминала. Также Татарстан богат водными ресурсами, поэтому важно развивать речное судоходство. Реализуются проекты в авиационной промышленности, в железнодорожной сфере», – привел многочисленные примеры Раис РТ.

«Мы заверяем, что все поставленные руководством страны задачи на территории республики будут достойно реализованы», – заверил он.

В ходе беседы Рустам Минниханов также вручил Виталию Савельеву орден «Дуслык». Вице-премьер России удостоен награды за многолетнее плодотворное сотрудничество и значительный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан.