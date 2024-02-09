Шаляпинский фестиваль, спектакли и экскурсии — культурная программа «Игр будущего»

Трофей «Игр будущего»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта. Для участников и гостей события учреждения культуры региона подготовили обширную культурную программу, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В частности, параллельно с играми в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля продолжится XLII Международный оперный фестиваль имени Ф. И. Шаляпина. Участники турнира и гости Казани смогут посетить «Евгения Онегина» Петра Чайковского 21 февраля, «Тоску» Джакомо Пуччини 23 февраля и «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини 26 февраля, а также гала-концерт — 29 февраля и 1 марта.

В Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоятся концерты «Барокко при свечах. Венецианский карнавал» — 24 февраля и «Музыкальные краски мира. Я встретил вас..» — 3 марта.

В одном из ведущих театров Татарстана, Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, вниманию публики будут представлены такие спектакли, как «Ат карагы» / «Конокрад» в рамках гастролей Альметьевского татарского театра — 19 февраля, «Җәйнең бер көнендә / Однажды летним днем» и «Бичара кыз...» / «Несчастная девушка...» — 20 февраля, «Рәшә» / «Марево» — 21-го числа, «Зәңгәр шәл» / «Голубая шаль» — 22-го, «Болганчык еллар. Мөһаҗирләр» / «Муть. Мухаджиры» — 23-го, «Килмешәк» / «Пришлый» и «Мәхәббәт FM» / «Мэхэббэт FM — 24-го, «Бию пәрие» / «Очарованный танцем» — 25-го.

Кроме того, там пройдут концерт оркестра театра Камала «Якты өмет җыры» / «Песня светлой надежды» и спектакль «Җанкисәккәем» / «Свет моих очей» 28 февраля, спектакли «Моңлы тарих» / «Мелодия души» и «Cүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды» — 29 февраля, «Тормышмы бу?..» / «И это жизнь?..» — 1 марта, «Хуш, авылым. Хыял» / «Я не вернусь. Мечты» и «Cөясеңме, сөймисеңме...» / «Любишь не любишь...» — 2 марта, а также театрализованная экскурсия «Безнең шәһәрнең серләре» / «Тайны нашего города» 3 марта.

Помимо этого, участники турнира и гости Казани смогут посетить различные постановки в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина, Казанском театре юного зрителя, Казанском Татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева и Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В. И. Качалова. Их перечень опубликован на сайте Министерства культуры РТ.

Во время «Игр будущего» желающие также смогут посетить выставки «Подарок — символ дружбы культур» в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан и «Искусство марки» в выставочном зале «Манеж», Национальный музей РТ и Государственный музей изобразительных искусств РТ, а также другие музеи.

Наряду с другими экскурсионные программы подготовили государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» и Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент РФ Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Позднее он назвал предстоящие игры самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту.

Свое участие в «Играх будущего» подтвердили команды из 107 стран мира. До этого были названы дисциплины и места проведения турнира. Продажа билетов на состязания продолжается. При этом зрителей предупредили об активизации перекупщиков билетов на турнир.